صاحب كافية شهير يكشف تطورات مشاجرة حمو بيكا| خاص

تصدر أسم مؤدي المهرجانات حمو بيكا ترند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد القبض عليه داخل إحدى المحال بمدينة السادس من أكتوبر.



ألقت أجهزة الأمن القبض على مؤدي المهرجانات حمو بيكا، وصاحب أحد الكافيهات الشهيرة بأكتوبر بعد إندلاع مشاجرة بينهما وتم تحرير محضر وتوالت النيابة التحقيقات.

وأكدت التحقيقات أن المشاجرة كانت بسبب اختلافهما على ميعاد تقديم الفقرة الفنية الخاصة بحمو بيكا، حيث تعدوا فيها على بعضهم بالسب والشتم، وقام "بيكا" بمعاتبة الأول فحدثت مشادة كلامية أخرى تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها الطرفان كل منهما على الآخر وحدثت تلفيات بالكافيه عبارة عن كسر 2 لوح زجاجي.

أخلت جهات التحقيق، سبيل حمو بيكا مغني المهرجانات وباقي أطراف المشاجرة، التي وقعت ليلة أمس، أثناء حفل داخل كافيه في منطقة أكتوبر بالجيزة.

و قال صاحب الكافية مالك الكافية لـ صدي البلد أن الأمر اتحل و انهم في مرحلة صلح و كل شئ يسير بشكل جيد