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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تخلص فورًا من ارتفاع درجة حرارة هاتفك الآيفون بهذه الطرق

ارتفاع درجة حرارة
ارتفاع درجة حرارة هواتف آيفون

ربما بدأت تتساءل عن كيفية السيطرة أو منع ارتفاع درجة حرارة هاتفك الآيفون، وهناك بعض العلامات التحذيرية التي تشير إلى أن هاتفك على وشك السخونة الزائدة. 

 

وقد يبدو هاتفك الآيفون ساخنًا عند اللمس، أو يعمل بشكل أبطأ، أو يفشل في الشحن، أو تظهر شاشة سوداء، أو يشغل صوتًا منخفض الجودة، أو تكون الاستجابة الرسومية بطيئة، أو لديك كاميرا غير التصوير. 

 

وبحسب موقع Digital Trends فإن هناك عدد من الطرق التي يمكن من خلالها السيطرة أو منع ارتفاع درجة حرارة هاتفك الآيفون، ونعرض بعضها فيما يلي : 

 

قم بتفعيل التحديثات بانتظام 

يجب أن يكون كل من نظام التشغيل iOS والتطبيقات محدثين لتحقيق الأداء الأمثل، حيث يمكن أن يتسبب برنامج آيفون القديم في زيادة تحميل وحدة المعالجة المركزية (CPU)، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة.

وقم بتحديث جميع التطبيقات التي تقوم بتشغيلها، حيث توفر التحديثات غالبًا تصحيحات أمان مهمة ووظائف محسنة. 


تمكين السطوع التلقائي
ويمكن أن يؤدي سطوع هاتف آيفون الخاص بك إلى الحد الأقصى إلى ارتفاع درجة حرارة هاتفك واستنزاف بطارية هاتفك بسرعة، ويجب أن يقوم هاتفك بضبط سطوعه تلقائيًا وفقًا للضوء المحيط.


قم بإيقاف تشغيل البلوتوث والخدمات الأخرى
وتتطلب تقنية Bluetooth موارد ثابتة من هاتفك، سواء كان يبحث عن جهاز أو يظل مقترنًا به، وقم بإيقاف تشغيل "بلوتوث" عندما لا تستخدمه وتأكد من إيقاف تشغيل تطبيقات مثل Safari وWi-Fi والخرائط وتطبيقات التنقل وخدمات الموقع أيضًا عندما تحاول تبريد هاتف ساخن.

 

إزالة الغطاء 
يقوم هاتفك الآيفون  بتوزيع الحرارة من خلال إطاره المعدني، لكن يمكن أن تمنع الحافظة الآيفون  من إطلاق الحرارة، وتحقق للتأكد من أن الحافظة الموجودة لا تسبب ارتفاع درجة الحرارة. 

 

قم بتشغيل وضع الطائرة
ويتصل هاتفك الآيفون باستمرار بالإنترنت في الخلفية إذا كان متصلاً بشبكة Wi-Fi، ويستخدم هذا الاتصال الكثير من الطاقة، حتى لو كنت لا تستخدم هاتفك، قم بتشغيل وضع الطائرة لخفض درجة حرارة الهاتف.  


افصل الشاحن 
من الطبيعي أن ترتفع درجة حرارة هاتفك الآيفون قليلاً أثناء الشحن، ولكن إذا كان هاتفك ساخنًا عند اللمس، فهذا يعني أن هناك خطأ ما، وتأكد من استخدام شاحن وكابل معتمدين من Apple. 


إغلاق التطبيقات الزائدة
إن وجود عمليات متعددة تعمل في وقت واحد يجعل هاتفك الآيفون يعمل بجهد أكبر ويشعر بالحرارة، وانقر نقرًا مزدوجًا فوق زر الصفحة الرئيسية لهاتفك للوصول إلى جميع التطبيقات المفتوحة والتمرير خلالها، ثم اسحب لأعلى لإغلاقها.

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