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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بشرى .. اعرف الإجازات الرسمية فى عام 2024

إجازة
إجازة

تعد الاجازات الرسميه والعطلات الاسبوعية من بين الأمور الهامة التي يحرص المواطنين علي معرفتها من أجل قضائها مع الأسرة أو التنزه أو الخروج مع الأصدقاء والاقارب.

الاجازات والعطلات الرسمية 


وتتضمن مواعيد الإجازات التي يحصل الموظفون عليها خلال العام الجديد، العديد من الإجازات الرسمية والتي يصل عددها إلي  18 يوم، حيث كان أولها  إجازة عيد الميلاد  في 7 يناير .

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رسميًا.. 10 فئات محرومة من إجازة الخميس المقبل| اعرف التفاصيل

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الاجازات الرسمية فى عام  2024

وتتضمن الاجازات الرسمية المتبقية فى عام 2024  ما يلي :- 

- ثورة 25 يناير وعيد الشرطة: توافق الإجازة يوم الخميس 25 يناير

- إجازة عيد الفطر المبارك: تبدأ من الأربعاء 10 أبريل وحتى الجمعة 12 أبريل.

- إجازة عيد تحرير سيناء: توافق الإجازة يوم الخميس 25 إبريل.

- إجازة عيد العمال: توافق الإجازة يوم الأربعاء 1 مايو.

- إجازة عيد شم النسيم: توافق الإجازة يوم الإثنين 6 مايو.

- وقفة عيد الأضحى: توافق الإجازة يوم الأحد 16 يونيو.

- إجازة عيد الأضحى المبارك: تبدأ الإجازة من الإثنين 17 يونيو وحتى الخميس 20 يونيو.

- ثورة 30 يونيو: توافق الإجازة يوم الأحد 30 يونيو.

- إجازة رأس السنة الهجرية: توافق الإجازة يوم الإثنين 8 يوليو.

- إجازة ثورة 23 يوليو: توافق الإجازة يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو.

- المولد النبوي الشريف: توافق الإجازة يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر.

- عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر): توافق الإجازة يوم الأحد 6 أكتوبر.

الاجازات المدفوعة الأجر 


ويحصل الموظفين فى القطاع الخاص والحكومي علي إجازة مدفوعة الأجرة فى العطلات الرسمية إلا أنه يحق لصاحب العمل أن يستدعي العامل للمنشأة في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر وجوده، ويحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل.

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الإجازات الرسمية خلال عام 2024|كام يوم إجازة ؟

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الخميس المقبل.. إجازة رسمية في الدولة بمناسبة عيدي 25 يناير والشرطة

وتبلغ عدد الاجازات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظفين  هما يومان إجازة أسبوعية وفيما يخص الإجازات الرسمية فإنها تكون مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص والجهاز الإداري للدولة.

وجرت العادة إلى ترحيل الإجازات التي توافق منتصف الأسبوع حتى يوم الخميس، ليتم ضمها مع الإجازة الأسبوعية.

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