نشرة الفن| تصريح مثير من محمد إمام بشأن الزعيم .. ومنى زكي تتغزل فى أحمد حلمي

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:
محمد إمام: لم أتوقع قوة نجاح أبو نسب مع تفاقم القضية الفلسطينية ..فيديو
قال الفنان محمد إمام إنه لم يتوقع النجاح الكبير الذى حققه فيلم “أبو نسب” منذ طرحه فى دور العرض السينمائية.
جملة رومانسية قدام الكل .. منى زكى تتغزل في أحمد حلمي بـ Joy Awards
قالت الفنانة منى زكي إنها ممتنة دائمًا لزوجها الفنان أحمد حلمي بسبب دعمه لها المستمر .
بيتقالنا كدا كتير .. تصريح مثير من رامي إمام يخص الزعيم
طمأن المخرج رامي إمام الجمهور على الحالة الصحية لوالده الزعيم عادل إمام بعد الشائعات التى تداولت خلال الفترة الأخيرة .
أحلى حاجة .. ليلى علوي تعلق على منافستها فى دور العرض السينمائية
قالت الفنانة ليلي علوي على هامش حضورها فى حفل جوائز الـ joy awards، إنها سعيدة بوجودها فى دور العرض السينمائية خلال هذه الفترة، وأيضًا بمنافسة أصدقائها الفنانة يسرا والفنانة هالة صدقي فى السينما.
رنا رئيس تكشف سبب عدم استكمال دورها في فيلم رحلة 404| خاص
أعربت الفنانة رنا رئيس عن سعادتها بنجاح فيلم “عصابة عظيمة” الذي طرح مؤخرًا في دور العرض السينمائية.