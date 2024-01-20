نشرة الفن| تصريح مثير من محمد إمام بشأن الزعيم .. ومنى زكي تتغزل فى أحمد حلمي

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

قال الفنان محمد إمام إنه لم يتوقع النجاح الكبير الذى حققه فيلم “أبو نسب” منذ طرحه فى دور العرض السينمائية.

قالت الفنانة منى زكي إنها ممتنة دائمًا لزوجها الفنان أحمد حلمي بسبب دعمه لها المستمر .

طمأن المخرج رامي إمام الجمهور على الحالة الصحية لوالده الزعيم عادل إمام بعد الشائعات التى تداولت خلال الفترة الأخيرة .

قالت الفنانة ليلي علوي على هامش حضورها فى حفل جوائز الـ joy awards، إنها سعيدة بوجودها فى دور العرض السينمائية خلال هذه الفترة، وأيضًا بمنافسة أصدقائها الفنانة يسرا والفنانة هالة صدقي فى السينما.

أعربت الفنانة رنا رئيس عن سعادتها بنجاح فيلم “عصابة عظيمة” الذي طرح مؤخرًا في دور العرض السينمائية.