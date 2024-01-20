رنا رئيس تكشف سبب عدم استكمال دورها في فيلم رحلة 404| خاص

أعربت الفنانة رنا رئيس عن سعادتها بنجاح فيلم “عصابة عظيمة” الذي طرح مؤخرًا في دور العرض السينمائية.

وقالت رنا رئيس، فى تصريح لـ"صدى البلد"، سعدت بالعمل مع الفنانة إسعاد يونس واستمتعت بكواليس العمل.

وعن فيلم رحلة 404 الذي سيطرح قريبًا فى دور العرض السينمائية، قالت رنا رئيس، إنها لم تستكمل مشاهدها فيه، وأن عدم استكمال باقي مشاهد العمل، بسبب سفرها خارج البلاد.

وحرص كل من النجوم رنا رئيس ، محمد أنور ، روجينا ، مروان خوري وأيتن عامر، على حضور حفل توزيع الجوائز joy awards لعام 2024.

استعد مسرح أبو بكر سالم منطقة “بوليفارد رياض سيتي” ،لانطلاق حفل الjoy awards لعام 2024 ، ضمن موسم الرياض والتي ستقام مساء اليوم السبت.

ومن المقرر حضور أبرز نجوم الصف الأول وهما، أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، سيد رجب ، ياسمين عبد العزيز ، شيرين عبد الوهاب ، يسرا، كريم عبدالعزيز، محمد حماقي، رامز جلال، أحمد فهمي، محمد هنيدي، أمينة خليل، أشرف عبدالباقي، أكرم حسني، أحمد صلاح السعدني، عمرو سعد، بيومي فؤاد، محمد سعد ، سوزان نجم الدين.

وتشكل جائزة "Joy Awards" قيمة لدى النجوم المرشحين، إضافة إلى أنها من أرقى الجوائز العربية التي تقدم للفائزين باعتبارها اعترافًا جماهيريًا بالتميز في الإنجازات الفنية والرياضية ومجالات التأثير، الأمر الذي صنع منها أهمية كبيرة لاعتمادها على تصويت الجمهور دون أية معايير أخرى من جهات تحكيمية.

ويقام حفل توزيع جائزة "Joy Awards" في العاصمة السعودية الرياض التي يتوافد إليها الفنانون كل عام، إلى جانب المهتمين والمختصين في المجال، وتمنح من قبل الهيئة العامة للترفيه لمستحقيها بناءً على تفضيلات الجمهور.

ويستقطب موسم الرياض منذ إطلاقه بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يحوز على اهتمام الزوار من جميع أنحاء العالم لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية التي يشارك فيها نخبة من المشاهير.