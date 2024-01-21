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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| آخر موعد لغلق باب التقديم في برامج الدراسات العليا بهندسة عين شمس.. وجامعة القاهرة: تدريب أعضاء هيئة التدريس على كيفية إدارة ضغوط العمل

اخبار التعليم
اخبار التعليم

 

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.
 

آخر موعد لغلق باب التقديم في برامج الدراسات العليا بهندسة عين شمس
أعلنت كلية الهندسة جامعة عين شمس، فتح التقديم في برامج الدراسات العليا خلال الترم الثاني 2024، مشيرة إلى أن آخر موعد للتقديم سيكون يوم 24 يناير الجاري طبقًا للشروط المعلنة.

قبل التقديم.. مصروفات جامعة العلمين الدولية للتيرم الثاني
أعلنت جامعة العلمين الدولية عن إتاحة التقديم للتيرم الثاني خلال منتصف العام الدراسي، وأوضحت المصروفات الخاصة بالكليات.

جامعة القاهرة: تدريب أعضاء هيئة التدريس على كيفية إدارة ضغوط العمل
تواصل جامعة القاهرة تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات، بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

تنسيق الجامعات الأهلية والخاصة.. ننشر الحدود الدنيا لكليات الطب والأسنان والصيدلة
تنسيق الجامعات الخاصة والاهلية في الترم الثاني 2024.. يبحث العديد من الطلاب غير الملتحقين بالجامعات للعام الدراسي الحالي، عن تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024، وبنفس الحدود الدنيا التي تقدم بها الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول، وبدأ التقديم السبت الموافق 13 يناير 2024 ويستمر لمدة أسبوعين.
لطلاب الدراسات العليا بحلوان.. رابط التسجيل ببرنامج التعليم الدولي
أعلنت جامعة حلوان، عن بدء التقدم لبرامج الماجستير والدراسات العليا خلال يناير 2024، والتي من أهمها، فتح باب التقدم للدفعة الرابعة عشرة لبرنامج ماجستير إدارة التعليم الدولي (INEMA) والذي تمنحه جامعتي حلوان بجمهورية مصر العربية، ولودفيسبرج للتربية بألمانيا.

جامعة القاهرة: استمرار إطلاق مسابقات للطلاب قبل نهاية الفصل الدراسي الأول
أعلنت كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة، عن مسابقة أفضل وسيلة تعليمية للطلاب بجميع الفرق .

 

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