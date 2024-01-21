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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الدراسات العليا بحلوان.. رابط التسجيل ببرنامج التعليم الدولي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان، عن بدء التقدم لبرامج الماجستير والدراسات العليا خلال يناير 2024، والتي من أهمها، فتح باب التقدم للدفعة الرابعة عشرة لبرنامج ماجستير إدارة التعليم الدولي (INEMA) والذي تمنحه جامعتي حلوان بجمهورية مصر العربية، ولودفيسبرج للتربية بألمانيا.

وأشارت إدارة البرنامج إلى أنه يمكن لراغبي الالتحاق ببرنامج ماجستير إدارة التعليم الدولي، الحصول على المزيد من المعلومات إلكترونيا، من خلال الموقع الرسمي للبرنامج عبر الرابط التالي اضغط هنا.

وأوضحت أنه يمكن لراغبي الالتحاق بالبرنامج، التواصل مع إدارة البرنامج، عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

وكشفت الجامعة عن أنه جرى تصميم البرنامج ليجمع بين الدراسة الحضورية وجها لوجه، والتعليم عن بعد، ويسمح نظام البرنامج للمشاركين بالعمل في أثناء الدراسة حيث يعتبر البرنامج أن العمل له تأثير مباشر على الدراسة بالبرنامج.

وتسعى جامعة حلوان  إلى تعزيز التعاون المشترك مع مختلف المؤسسات حيث وقعت جامعة حلوان وهيئة قضايا الدولة بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي والبحثي بين المؤسستين، ويركز بروتوكول التعاون على المشاريع البحثية المشتركة وتبادل الأساتذة والخبراء والمتدربين، إلى جانب تنظيم المؤتمرات وورش العمل المشتركة، كما يتضمن إنشاء لجنة مشتركة بين المؤسستين لوضع الخطط والبرامج التنفيذية.

وفى إطار العناية الكبيرة التي توليها جامعة حلوان لمصلحة موظفيها، أعلنت الجامعة برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، على صرف مكافأة ألف جنيه لجميع العاملين بالجامعة بمناسبة انتهاء الفصل الدراسى الأول 2023-2024.

وحرصا من جامعة حلوان على الأنشطة الطلابية بكافة السبل، أعلن الدكتور قنديل  بمضاعفة قيمة الجوائز المالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقة مسرح المنوعات لكليات الجامعة، وذلك تشجيعا للطلاب على المشاركة والإبداع، وذلك خلال إعلان نتائج المسابقة التى نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان.

كما بدأت جامعة حلوان تجهيزات مسابقة العباقرة على مستوى كليات الجامعة، والتى تقام تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وجاءت هذه الاجتماعات بهدف تحديد وتنسيق آليات المسابقة وإجراءاتها للتحضير لتنفيذها على مستوى جميع كليات الجامعة في بداية الفصل الدراسي الثاني.

وقام الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بجولة تفقدية لعدد من كليات الجامعة لمتابعة سير الامتحانات، حيث زار كلية التربية الموسيقية، وكلية التربية الفنية، وكلية الفنون الجميلة، وخلال الجولة التقى الدكتور قنديل بعدد من طلاب الكليات الذين يؤدون امتحانات نصف العام، حيث اطمأن على سير الامتحانات وتفقد أماكن إجراء الامتحانات، وأكد على ضرورة توفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب، متمنياً لهم التوفيق والنجاح .

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