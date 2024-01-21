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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية عبر تليجرام بعد توزيعها في اللجان

شاومينج
شاومينج

تشهد الآن جروب شاومينج على تطبيق تليجرام تداولا لصور قيل إنها تخص أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية التي يؤديها الطلاب داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في جميع المحافظات.

يأتي ذلك بعد مرور دقائق على توزيع اوراق الاسئلة داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 .

وبمجرد نشر صور أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 اليوم ، كتب شاومينج بجوارها “جاري الحل”.

ومن جانبها تتابع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وكذلك غرف عمليات جميع الإدارات التعليمية بالقاهرة سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، وتقوم برصد ما يحدث على جروبات الغش على تليجرام لإتخاذ الاجراءات اللازمة  

جدير بالذكر أنه ، يؤدي اليوم الأحد 21 يناير 2024  طلاب الشهادة الإعدادية 2024 في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة ، امتحان الجبر والإحصاء من والتربية الفنية

وفقا لـ جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة ، يستمر زمن امتحان الجبر والإحصاء في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة من 9 صباحا حتى 11 صباحا ، بينما يستمر من امتحان التربية الفنية من 11:30 صباحا حتى 1:30 ظهراً .

كما يؤدي اليوم الأحد 21 يناير 2024  ، طلاب الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الجيزة ، امتحان الهندسة ، والذي يستمر وفقا لـ جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالجيزة ، من 9 صباحا لـ 11 صباحا

وكانت قد عبرت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر ،  عن رفضها وإستياءها لإستمرار أزمة تداول أسئلة وإجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 عبر جروبات شاومينج على تليجرام .

وقالت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر : للأسف هذا المشهد يتكرر يوميا مما يلزم معه ان ندق  ناقوس الخطر لمواجهة هذه الظاهرة المستفحلة ، التي تسبب احباط للطالب المجتهد ، وتعطي الطالب الكسول والفاشل حق ليس حقه وتضرب بعرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب
 

وأضافت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر : يجب الانتباه جيدا إلى أن ظاهرة الغش تحتاج محاربتها في جميع السنوات الدراسية ، مشيرةً إلى ضرورة تكامل الجهود للقضاء عليها .

وأكدت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر ، أنه يلزم ان تقوم الاسرة أولاً بغرس القيم الاخلاقية في نفوس الابناء منذ الصغر  وان تدرك أن الابناء لهم قدرات مختلفة عن أقرانهم وأخوتهم ، وبالتالي لا يجب أن تضغط الأسرة علي الابن  وتهدده بالعقاب الجسدي اذا لم يتفوق في الدراسة ، لأن هذا يضطره إلى اللجوء للتفوق بأي وسيلة حتى لو غير مشروعة حتي لا ينال العقاب

 

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