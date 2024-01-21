حريق في محطة تابعة لشركة غاز مسال روسية على بحر البلطيق

أفادت وكالة "رويترز"، بأن حريقًا في محطة تابعة لشركة نوفاتك الروسية في ميناء على بحر البلطيق بسبب انفجارات.

وقال مسؤول إقليمي، اليوم الأحد، إن حريقًا اندلع في محطة تابعة لشركة نوفاتك، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في روسيا، وسط تقارير عن رؤية طائرات بدون طيار في المنطقة.

وذكر حاكم منطقة لينينجراد ألكسندر دروزدينكو عبر تطبيق "تيليجرام"، أنه لم تقع إصابات نتيجة الحريق في محطة نوفاتيك في ميناء أوست لوغا.

وأضاف دروزدينكو أنه “تم إجلاء الموظفين”.

ولم يذكر دروزدينكو سبب الحريق في المحطة بالميناء المخصص في الجزء الروسي من خليج فنلندا، على بعد حوالي 170 كيلومترًا غربي سان بطرسبرج و35 كيلومترًا من الحدود الإستونية.