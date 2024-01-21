قرار عاجل من النيابة الإدارية بشأن مواعيد التقدم لوظيفة معاون.. تفاصيل

أعلنت هيئة النيابة الإدارية صباح اليوم عن تأجيل موعد المقابلة الشخصية للمتقدمين في وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة ٢٠٢٣، من اليوم الأحد الموافق ٤ / ٢ / ٢٠٢٤ ليصبح يوم الأربعاء الموافق ٧ / ٢ / ٢٠٢٤.

النيابة الإدارية

حددت النيابة الإدارية برئاسة المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، بدء من يوم الأثنين 15 يناير وحتى الأربعاء 17 يناير 2024 ، موعداً أخيراً لمن تخلفوا عن التسجيل الإلكتروني أو سحب وتقديم الملفات من المتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023.



وشددت النيابة الإدارية على أن يكون ذلك بالحضور لمقر رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر.