زراعة وصحة الشرقية تنظمان ندوة تثقيفية عن "التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمرأة"

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدي العاملين بها، مشيداً بالتعاون بين مديريتي الصحة والزراعة في تنظيم الندوات التثقيفية لتبادل الخبرات بين العاملين وتعظيم الاستفادة منها في تحسين بيئة العمل والتي تنعكس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وفي هذا الإطار أشار المهندس حسين احمد طلعت وكيل وزارة الزراعة إلى أنه في إطار البروتوكول الموقع بين مديريتي الزراعة والصحة لعقد ندوات توعوية وتثقيفية للعاملين بها تم تنفيذ ندوة تثقيفية لعدد من العاملين بالمديرية عن "التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمرأة المصرية".

وشارك في الندوة ماري عزمي مديرة إدارة التدريب والعلاقات العامة بمديرية الزراعة وفاتن عبد الرازق مسئول اعلام بمديرية الصحة ونوال سرحان مسئول نوادي المرأة بمديرية الصحة وعدد من العاملين وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام مديرية الزراعة.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة ان الدكتورة عايدة عطية مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية ومدير عام ادارة تنظيم الاسرة بمديرية الصحة أوضحت خلال الندوة أن الواجب والمسئولية الوطنية تحتم علينا العمل على تمكين المرأة والحفاظ على حقوقها القانونية وتوعيتها بكافة حقوقها وواجباتها مما يعزز مبادئ تكافؤ الفرص والذي يأتي ضمن تنفيذ رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة وبناء مجتمع عادل يضمن الحقوق والفرص المتساوية للجميع.

واضاف أنه تم التعريف بجهود الدولة للقضاء علي ظاهرة العنف في المجتمع والمبادرة الرئاسية الخاصة بصحة المرأة والخطوط الساخنة لاستقبال مشاكل المرأة ودعمها لوزارة الصحة والمجلس القومي للمرأة 15115 وتنظيم الاسرة 19559 وخط نجدة الطفل 16000وخطوط الدعم النفسي بالأمانة العامة للصحة النفسية 0226186911 والخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي 11439 تكافل وكرامة الخط الساخن لقطاع السكان 0800888.

وفي نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة للرد علي استفسارات الحضور.