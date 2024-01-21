نقيب المرافق يجدد مطالبته للقابضة لمياه الشرب بزيادة بدل الغذاء

جدد المستشار هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، مطالبته للمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، باستصدار موافقة على زيادة بدل الغذاء بشركات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك في ضوء ما عهدته النقابة العامة للمرافق من حرصه على التعاون المستمر والعمل الدؤوب لتحقيق مصالح العاملين.

وأوضح فؤاد، فى خطابه، أن طلب زيادة بدل الغذاء يأتى تماشيا مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتخفيفا لأعباء العاملين بالشركة القابضة، والشركات التابعة، حيث إن بدل الغذاء للعاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة، قيمته لا تتعدى مبلغ 100 جنيه شهريا منذ بداية إنشاء الشركة حتى تاريخه.