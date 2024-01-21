اتحاد عمال مصر يقدم درع التميز إلى مدير عمل الجيزة

شهدت أروقة التنظيمات العمالية بمحافظة الجيزة، تظاهرة حب في تكريم د.محمد طه مدير مديرية العمل بالمحافظة وذلك بعد رحلة عطاء ثرية فى منظومة العمل والعمال.

وأناب هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية، مختار أبو الفتوح أمين الاعلام عضو مجلس إدارة النقابة رئيس اللجنة النقابية بهيئة نظافة وتجميل الجيزة فى يوم الوفاء لتسليم (درع التميز) لمدير المديرية الذي قدم خدمات جليلة لفترة أكثر من ثلاثين عاما قدم من خلالها مجموعة من الاستراتيجيات التى ساهمت فى تطور حركة الإنتاج داخل مؤسسات ومنشآت العمل بكل المواقع والمناصب التى تولاها.

وقال مدير المديرية: أشعر بسعادة غامرة من خلال الاحتفال الذى أعده وساما على صدري مما جعلنى فى رضا تام عما قدمته طوال مسيرة عملى فى خدمة الوطن.

وبعث ببرقية لعمال مصر جاء فيها: "ندرك تماما حجم التحديات التي تحاك للوطن وإيمانا من دوركم الوطني كجنود للإنتاج، أدعوكم للوحدة والتجرد من الأهواء والمطالب الفئوية والاصطفاف فقط مع وخلف القيادة السياسية والمضى قدما نحو زيادة دوران عجلة الإنتاج".