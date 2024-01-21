عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الشرقية ينظم ندوة عن التأمين على الثروة الحيوانية بقرية الجوسق ببلبيس

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة و السمكية وزيادة انتاجيتها مع رفع الوعي الطبي البيطري بين أصحاب المزارع والماشية وذلك من خلال تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

مياه الشرقية تعلن عن أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء

وفي هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن مديرية الطب البيطري بالشرقية نظمت ندوة تفاعلية في مجال التأمين على الماشية بالمضيفة الكبيرة بقرية الجوسق التابعة لإدارة بلبيس البيطرية.

وشارك في الندوة كلا من المهندس كارول جورج مسئول صندوق التأمين على الثروة الحيوانية ومديري إدارات ( الإرشاد – بلبيس ) ومدير مكتب التأمين بالمديرية وأطباء التأمين على الماشية ومسئولي صندوق التأمين على الماشية بالشرقية وأطباء الإرشاد والتأمين بإدارة بلبيس البيطرية رئيس قسم التأمين بالإدارة وعدد كبير من مربيي الثروة الحيوانية ونقيب الفلاحين ببلبيس وبحضور رئيس الوحدة المحلية بشبرا النخلة وعدد من العاملين بالوحدة ومدير الاصلاح الزراعي ومدير ورئيس الجمعية الزراعية بالجوسق.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري أن الندوة ناقشت مشروع التأمين على الثروة الحيوانية وتذليل العقبات التي توجه عملية التأمين و للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها و لتلافى المخاطر التى قد يتعرض لها مربى الماشية نتيجة النفوق أو الذبح الاضطراري و الحرق و خيانة الأمانة.

أصحاب المزارع التأمين على الثروة الحيوانية التأمين على الماشية الثروة الحيوانية والداجنة الثروة الحيوانية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الطب البيطري الشرقية المديرية المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضعها في مأزق .. صور صادمة لفستان شيرين من حفل joy Awards

800 جنيه|تراجع مفاجئ في سعر الذهب بعد تخطيه 4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

قرار عاجل في دعوى مرتضى منصور ضد برنامج رياضي شهير

رسميا بتوجيهات رئاسية| موعد زيادة المرتبات والمعاشات للتخفيف عن المواطنين

الذهب يواصل الهبوط.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

تقلبات جوية عنيفة وممطرة| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

ياسمين صبري بموقف محرج.. ماذا حدث بحفل joy awards 2024؟

قرار عاجل في أكبر قضية فساد بمطار القاهرة .. خاص

ترشيحاتنا

بسبب تصرفات إسرائيل.. أعضاء بالكونجرس الأمريكي يفقدون الثقة في نتنياهو

التعليم: حصر شامل للطلاب المتسربين من المدارس بسبب الدخل الاقتصادي المنخفض

مصادر أمنية: مقتل عنصرين من مقاتلي حزب الله في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

شيرين عبدالوهاب أمام المحكمة 3 فبراير في سب وقذف المنتج محمد الشاعر

منها أسعار الأوقية العالمية.. شعبة الذهب تكشف الأسباب الرئيسية وراء إرتفاع الأسعار

شبكة أمريكية: القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان استهدف زعيم حزب الله


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 فنانات وضعتهم الفساتين في مأزق بحفل joy awards

رفض نصائح معاونيه| سر تمسك فيتوريا بهذا اللاعب أساسيًا أمام الرأس الأخضر.. وهل له بديل ؟

في عيد ميلادها الـ36.. 10 صور أثارت الجدل لـ ياسمين صبري| شاهد

بسبب «بنقدر ظروفك».. أحمد الفيشاوي يتزوج من مي سليم

فيديو

أمطار وتقلبات جوية عنيفة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس

التخبط سيد الموقف في سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21.. فيديو

الفلسطينيون ليسوا بشرا مثلنا.. صحفي إسرائيلي يكشف 3 مبادئ تؤمن بها تل أبيب|فيديو

بحب أروح المقابر.. فنانة شهيرة تثير الجدل بتصريح غريب.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ