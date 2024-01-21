بيطري الشرقية ينظم ندوة عن التأمين على الثروة الحيوانية بقرية الجوسق ببلبيس

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة و السمكية وزيادة انتاجيتها مع رفع الوعي الطبي البيطري بين أصحاب المزارع والماشية وذلك من خلال تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفي هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن مديرية الطب البيطري بالشرقية نظمت ندوة تفاعلية في مجال التأمين على الماشية بالمضيفة الكبيرة بقرية الجوسق التابعة لإدارة بلبيس البيطرية.

وشارك في الندوة كلا من المهندس كارول جورج مسئول صندوق التأمين على الثروة الحيوانية ومديري إدارات ( الإرشاد – بلبيس ) ومدير مكتب التأمين بالمديرية وأطباء التأمين على الماشية ومسئولي صندوق التأمين على الماشية بالشرقية وأطباء الإرشاد والتأمين بإدارة بلبيس البيطرية رئيس قسم التأمين بالإدارة وعدد كبير من مربيي الثروة الحيوانية ونقيب الفلاحين ببلبيس وبحضور رئيس الوحدة المحلية بشبرا النخلة وعدد من العاملين بالوحدة ومدير الاصلاح الزراعي ومدير ورئيس الجمعية الزراعية بالجوسق.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري أن الندوة ناقشت مشروع التأمين على الثروة الحيوانية وتذليل العقبات التي توجه عملية التأمين و للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها و لتلافى المخاطر التى قد يتعرض لها مربى الماشية نتيجة النفوق أو الذبح الاضطراري و الحرق و خيانة الأمانة.