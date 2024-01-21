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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شباب ورياضة الشرقية تنظم ندوة للطلائع عن «حق الجار في الإسلام»

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع، وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية وندوات تثقيفية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية.

 أشاد المحافظ بالتعاون والتنسيق بين مديرية الشباب والرياضة والمنطقة الأزهرية بالشرقية في تنفيذ فعاليات الموسم الثاني لبرنامج الرواق الأزهري، والذي يستهدف الطلائع من أعضاء مراكز الشباب لتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم والرد على التساؤلات التي تدور في أذهانهم وتوجيههم إلى الطريق الصحيح.

من جانبه، أشار الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى استمرار فعاليات الموسم الثاني من برنامج الرواق الازهري، والمقام تحت رعاية وزير الشباب الرياضة ومحافظ الشرقية، وفي إطار الخطة التنفيذية لبروتوكول التعاون المبرم بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة، وذلك بمركز شباب شرقية مباشر التابع لإدارة شباب الإبراهيمية وبمشاركة الطلائع من أعضاء وعضوات مركز الشباب.

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وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام الشيخ شعلان سليمان بتقديم ندوة دينية عن “حق الجار في الإسلام”، موضحاً أن الجار هوالشخص المجاور في السكن وواجب على كل مسلم أن يعين جاره وأن يساعده عند وقوعه فيما يستدعي ذلك، وقد حثَّ رسول الله صل الله عليه وسلّم على الإحسان للناس جميعاً وخصّ الجار في ذلك حين قال: "مَا زَالَ جبرِيلُ يُوصِيني بِالجَارِ حَتَّى ظَنَنتُ أَنَّهُ سَيُوَرّثُهُ".

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة إن الهدف من إقامة الرواق الأزهري هو تعريف النشء بالمفاهيم الصحيحة للدين وبناء الشخصية المصرية وتشكيل الوعي للمشاركة في بناء وتنمية المجتمع، وذلك من خلال إلقاء محاضرات بالتعاون مع أعضاء لجان الوعظ بالمنطقة الأزهرية والإدارات الفرعية للرواق الأزهري بالمحافظة.

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