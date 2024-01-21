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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشار رئاسة الجمهورية يشارك في حفل تنصيب رئيس الكونجو الديمقراطية

مستشار رئيس الجمهورية
مستشار رئيس الجمهورية يشارك في حفل تنصيب رئيس الكونجو

شارك الفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة،  في حفل تنصيب الرئيس فيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية، على رأس وفد رفيع المستوى بحضور السفير حمدي سند لوزة نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، وذلك يوم ٢٠ يناير الجاري. 

كما شارك في الاحتفالية ما يقارب ٢٠ رئيس دولة وحكومة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين وممثلي الدول والمنظمات الدولية. 
 

وقام الفريق حجازي على هامش الزيارة بتفقد كتيبة الشرطة المصرية العاملة ضمن مهمة الأمم المتحدة في الكونجو، ورافقه السفير هشام المقود سفير جمهورية مصر العربية في الكونجو الديمقراطية، وأعضاء الوفد والبعثة في كينشاسا، حيث التقى بأفراد الكتيبة، وأشاد سيادته بالمشاركة المصرية في عمليات حفظ السلام بشكل عام وفي القارة الأفريقية بشكل خاص، مؤكدا على ضرورة الحرص على أن تكون الكتيبة واجهة مشرفة للدولة المصرية.

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