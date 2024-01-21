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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية: نولى اهتمامًا كبيرًا لتوفير التدريب العملى للطلاب

جامعة القاهرة الجديدة
جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

قال الدكتور طارق عبدالملاك رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية ، أن الجامعة تولى اهتمامًا كبيرًا لتوفير التدريب العملى لطلاب الجامعة بأفضل الإمكانيات المتاحة، لدعم الطلاب المبدعين وخاصة المبتكرين من طلاب جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، أن الجامعة تضم المبتكرين من الشباب الذين يسعون لتنفيذ أفكار عديدة لمشروعات تخدم المجتمع المصرى وتدخل ضمن منافسات عالمية، ويأتى ذلك إيمانًا بالدور الفعال الناتج من دعم الأفكار الطلابية والمشاريع العلمية التى تساهم فى التنمية المستدامة للمجتمع وفقًا لأهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

وعلى جانب آخر عقدت جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية برئاسة الدكتور طارق عبدالملاك رئيس الجامعة بالتعاون مع +Erasmus ورشة تعريفية حول كيفية إعداد وتقديم مقترحات مشاريع لبرنامج +Erasmus، المموّل من الإتحاد الأوروبى، اليوم الثلاثاء الموافق ١٦ يناير ٢٠٢٤، بحضور الدكتور وليد الختام عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والدكتور عبدالله عبدالحى وكيل الكلية لشئون التدريب، وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، والدكتورة غادة بسيونى المنسق الإقليمى لـ+Erasmus، والدكتور كريم طنبل.

كما شارك فى حضور الورشة التعريفية ممثلي عدد من الجامعات المصرية الحكومية والتكنولوجية والأجنبية، حيث حضر ممثلي الجامعة الألمانية بالقاهرة، وجامعة عين شمس، وجامعة مدينة السادات، وجامعة بنى سويف التكنولوجية، وجامعة الدلتا التكنولوجية، وجامعة سمنود التكنولوجية.

تناولت الورشة فى جلستها الأول التعريف بمشاريع برنامج +Erasmus وأهداف هذه المشاريع، من خلال عرض تقديمى قامت به الدكتورة غادة بسيونى، وخلال الجلسة الثانية قام الدكتور كريم طنبل بشرح آليات وشروط ومعايير كتابة الطلبات وتقديم المقترحات، وتمت الإشارة إلى أن برنامج +Erasmus يركّز على أولويات تتضمن النمو الأخضر، والرقمنة، والابتكار، والتركيز على الشباب والمرأة، والتعليم المهني والتقني.

تأتى هذه الورشة ضمن سلسلة ورشات علمية عمليّة تواظب جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية على حضورها والمشاركة بها دوريًّا، للاستفادة والتعرف على آلية كتابة مقترحات المشاريع بأسلوب علمى جديد يواكب التطور، ويستقي من التجارب والخبرات العالمية التي تُمكّن الجامعة من خوض العديد من المنافسات والفوز بتمويل مشروعاتها المستقبلية.

ومن جانبه ثمن الدكتور طارق عبدالملاك رئيس الجامعة، دور المشاركين بالورشة، وأكد أن كتابة وإدارة مشاريعهم المستقبلية ستسهم فى إتاحة الفرصة أمام أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بالإضافة إلى الطلبة والمجتمع المحلى فى تطوير معرفتهم ومهاراتهم وذلك بالاستفادة من الشركاء الأوروبيين المشاركين في هذه المشاريع.

يشار إلى أن أولويات مشروع +Erasmus، تتضمن رقمنة التعليم، والابتكار وريادة الأعمال بالإضافة إلى التعليم التقنى والتكنولوجى والدمج الاجتماعى للفئات الأقل حظًا.

كما يهدف مشروع +Erasmus لجمع جميع برامج الإتحاد الأوروبى الحالية للتعليم والتدريب والشباب والرياضة، والذى بدأ في يناير 2014.

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