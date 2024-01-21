أسامة قابيل: قطع صلة الرحم يمنع بركة الرزق

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء وزارة الأوقاف، إن قطع الرحم يجعل الإنسان يظلم نفسه، وتمنع طريقين، وهما البركة فى الرزق، وخاتمة السعادة؛ لأن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ له فِي رِزْقِهِ، وأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ, فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ".

وأوضح خلال لقاء تلفزيوني ، اليوم الأحد: "بقول لكل واحد حاول يصل رحمة أكثر من مرة، وحاول إنه يحسين إليهم، وخبط على بابهم مرة واتنين وثلاثة، ومعرفش يوصل وهم مش عاوزين يصلوا رحموا، يرفع إيديه ويقول يا رب أنا أبرأ إليك من قطع الرحم".

وأَضاف: "الإنسان يصل فى مرحلة فى تعامله مع الناس، إنه يوقف، ولا يتواصل معاهم احتراما لنفسه، ويكون عنده عزة وكرامة".