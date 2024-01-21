السر في أمه.. تصرف صادم من تركي أنهى حياة والده بطريقة بشعة

لسبب غير متوقع، انتشرت جريمة قـ.تل شاب لوالده في مدينة إزمير التركية الساحلية قبل ساعات، فما الذي حدث بالتفصيل وفقًا لبيان الشرطة المحلية.

قالت الشرطة التركية، في بيانها، إن الشجار بين الرجل التركي، جيهان إينان، 46 عاماً، ونجله بورا، 20 عاماً، وقع عند حوالي الساعة التاسعة ليلة أمس داخل شقة تقع في شارع 3080 بمنطقة بوزياكا.

وأوضحت قوات الشرطة، أن نجل الرجل التركي طـ.عن والده عدّة مرات بسبب مشاداتٍ كلامية لأسبابٍ متعددة ثم من ثم اتصل بفرق الطوارئ وشرح لهم ماذا جرى داخل البيت بعدما كشف عن عنوانه لفرق الطوارئ.

وأضاف قوات الشرطة التركية: وقال الابن لوالده حرفياً: "ربّما مات" قبل أن يلوذ بالفرار من موقع الحادث.

وتساءل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا عن الأسباب التي دعت الشاب التركي لقتل والده، حيث أرفق معظمهم عبارة "ربّما مات" في منشوراتهم التي تطرّقوا فيها إلى الحادثة.

ورغم أن فرق الطوارئ والإسعاف حاولت إنقاذ الرجل التركي، لكنه فارق الحياة بعد ساعات من طعنه بالسكين من قبل نجله، وفقًا لما ذكرته “العربين نت”.

مصير الشاب



وتمكنت الشرطة قبل ساعات من إلقاء القبض على بورا الذي اعترف أنه أقدم على إنهاء حياة والده لوجود خلافاتٍ بينهما تتعلق بشجارٍ حصل بين والده ووالدته قبل نحو شهر.

وكان بورا قد أقدم على طـ عن والده 3 مرات في ظهره، وهو ما تسبب بوفاته رغم التدخل الطبي.

سبب مفاجأ

وقال في إفادته الأولية بحسب الشرطة أن والده أهان والدته قبل أسابيع وهو ما تسبب في اندلاع مشادات كلامية بينه وبين والده يوم أمس قبل أن ينهي حياته.



ووقع الحادث في غياب والدة بورا عن البيت، حيث كان وحيداً مع والده عند وقوع الشجار بينهما، وفق إفادته للشرطة.

وتمّ نقل جثة الرجل التركي إلى مشرحة الطب الشرعي بإزمير بعد التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام وفرق الشرطة في مكان الحادث وعقب احتجاز نجل الضحية الذي تواصل السلطات التحقيقات معه حتى الآن استعداداً لتحويله إلى المحكمة.