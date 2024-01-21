إجراء 46 عملية قسطرة قلبية بمستشفى الزقازيق العام

أكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية بمستشفي الزقازيق العام، قام بإجراء ٤٦ قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية خلال أسبوعين، منهم حالات حرجة، وتم تركيب الدعامات اللازمة لهم، وتركيب ٢ منظم دائم، وعدد ٣ مؤقت لبعض الحالات، والمرضى الآن بحالة جيدة، وتم خروجهم تحسن.

وأضاف "مسعود"، أن إجمالي إجراء القسطرة القلبية للمرضى حتي الآن بمستشفى الزقازيق العام بلغ ١٩٩٨ حالة، منها ٤٨ منظم دائم، و٨٣ منظم مؤقت، وتم تركيب الدعامات اللازمة للمرضى، حسب التشخيص الطبي لكل حالة، وذلك بعد إجراء كافة الفحوصات والأشعة اللازمة لهم.

وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي والمشرف العام علي القسطرة القلبية بالمديرية، والدكتور أحمد عبدالسلام مدير المستشفي، والمشرف الفني على القسطرة، ولرئيس القسم، ولجميع الفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، علي الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.

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