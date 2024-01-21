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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أنباء عن اقتراب الزمالك من ضم لاعب سوبر

الزمالك
الزمالك

أفادت أنباء وردت عبر تقارير صحفية، بأن كريم العراقي لاعب فريق المصري البورسعيدي، اقترب من الانضمام رسميًا إلى نادي الزمالك، واللعب في صفوف الأبيض خلال الفترة القادمة.

وأوضحت التقارير، أن الزمالك أنهى مفاوضاته مع كريم العراقي لاعب المصري، ووقع أمس على عقود الانضمام للقلعة البيضاء، خاصة وأن عقده سينتهي بنهاية الموسم، ويحق له التوقيع لأي ناد.

وبحسب "التقارير"، فإن مسؤولي الزمالك قدموا عرضًا للنادي المصري لضم اللاعب لرغبتهم في انتقاله خلال الفترة الحالية، وبمقابل مالي، بجانب انتقال بعض اللاعبين للفريق البورسعيدي على سبيل الإعارة".

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