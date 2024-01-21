صلاح حليمة: إثيوبيا انتهكت سيادة الصومال ووحدة أراضيها

قال صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، إن القارة الأفريقية أصبح بها تنافس وصرع بين الدول القطبية ، بالإضافة ظهر دور الدول الإقليمية في القارة الإفريقية، وهو دور محوري، مثل دور السعودية والإمارات وتركيا، بجانب الدور المصري التاريخي.



وأضاف “صلاح حليمة” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الخلاصة" المذاع على شاشة "المحور"، أن إثيوبيا استطاعت ان يكون لها علاقات ببعض الدول في الدول العربية والقارة الإفريقية، متابعا: إسرائيل لها علاقات متميزة مع إثيوبيا وعدد من الدول بالقارة الإفريقية.



واسترسل: المسائل المتعلقة بالملفات الاقتصادية والتجارية تشهد صراعات واستقطابات داخل القارة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، متابعا: الحديث عن نقل مقر الاتحاد الإفريقي من إثيوبيا الآن صعب.



وشدد على أن إثيوبيا انتهكت سيادة الصومال ووحدة أراضيها، وما حدث تدخل في الشأن الداخلي الصومالي.

