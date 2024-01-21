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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الصومالي يوضح نوايا مقديشو بشأن الدخول في حرب مع إثيوبيا

الرئيس الصومالي
الرئيس الصومالي

أكد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، اليوم الأحد،  أنه لا توجد خطط أو نية لدى الصومال للدخول في حرب مع إثيوبيا.

وقال الرئيس الصومالي، في تصريحات لشبكة العربية، إنه "إذا بدأت إثيوبيا بأعمال جنونية فاننا سنحتاج لدعم من كل مكان".

وشدد الرئيس الصومالي على أن مذكرة التفاهم بين إثيوبيا واقليم أرض الصومال الانفصالي تعد خرقا للقانون الدولي.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصومالي، إن جمهورية الصومال نجحت في 3 موضوعات غاية في الأهمية، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب الذي أدى إلى حالة عدم استقرار لسنوات طويلة جدا، والنجاح في شطب الديون التي كانت تثقل كاهل الدولة الصومالية.

وأضاف السيسي: "كما نجحت أيضًا في رفع الحظر الذي وضع على الصومال منذ عام 1991 بشأن توريد المعدات والأسلحة لها"، لافتًا إلى أن العلاقة بين مصر والصومال قوية للغاية على مدار التاريخ، معقبًا: “علاقة تاريخية ممتدة ونحن سعداء بهذه العلاقة”.

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