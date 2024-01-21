أرقام مرعبة..تقرير لـ البنك الدولي يكشف حجم الخسائر في المباني السكنية بقطاع غزة

كشف تقرير للبنك الدولي، أنه تم تدمير حوالي 45٪ من المباني السكنية في قطاع غزة وجعلها غير صالحة للعيش منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر، وذلك استنادا إلى صور الأقمار الصناعية.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن 60 في المائة من المباني السكنية في قطاع غزة تعرضت لأضرار كبيرة في الحرب.

ويقول التقرير إن حوالي 290،000 مبنى تعرض لأضرار جسيمة، في حين تم تدمير 70،000 مبنى آخر بالكامل.

ويتم توزيع تقرير البنك الدولي على جهات الاتصال الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم على أساس نصف أسبوعي منذ اندلاع الحرب، ويستشهد ببيانات عن أضرار الحرب وتأثيرها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر 1000 مسجد من أصل 1200 مسجد كانت مقامة في القطاع.

ووفقا لتقارير اعلامية، أشارت وزارة الأوقاف في فلسطين المحتلة إلى أن العدوان الإسرائيلي دمر كنيسة الروم الأرثوذكس وعددا من المقرات الإدارية ولجان الزكاة ومدارس تعليم القرآن الكريم ومقر البنك الوقفي.

وذكرت أنه تم اغتيال أكثر من 100 داعية من العلماء والوعاظ والخطباء والأئمة والمؤذنين والمحّفظين، خلال عدوانه المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.