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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طبيب انتهك جسد فتاة.. محاكمة عاجلة للمتهم بالتعدي على شقيقة زوجته

صدى البلد

طبيب الجيزة.. تنظر اليوم محكمة جنايات جنوب الجيزة أولى جلسات محاكمة دكتور تجميل متهم باغتـ..صاب شقيقة زوجته القاصر ومعاشرتها معاشرة الأزواج وفض بكارتها بعد ايهامها بالحب.

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وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن سيدة "ا. ح. ا" 44 سنة، تقدمت ببلاغ يفيد بتعرض ابنتها "م. ع. ع" ذات 15 سنة، للاغتصاب على يد زوج ابنتها الكبرى، "مصطفى. س. م" دكتور تجميل 33 سنة وهو زوج ابنة الأولى، لقيامه بإقناع الثانية، وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج أكثر من مرة أثناء إقامتها معهم بمنطقة هرم سيتي والحصري، حسب أقوال الأم.

طبيب الجيزة


وبينت التحقيقات مع الطفلة، أن المتهم قام بمعاشرة الطفلة معاشرة الأزواج عدة مرات وفض غشاء البكارة داخل الشقة بمنطقة هرم سيتي، ويوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023، قام بإقناعها بترك المنزل بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، وصحبتها لشقة - الحصري لمدة أربعة أيام وقام بمعاشرتها معاشرته الأزواج مرة أخرى.

قالت الضحية في تحقيقات النيابة العامة، إن شقيقتها استضافتها شهرا بسكنها في منطقة هرم سيتي، مشيرة إلى أن زوج شقيقتها أقنعها بمعاشرتها معاشرة الأزواج عدة مرات مضيفة :"كله كان برضايا وبمزاجي".

طلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها، وعرض الطفلة على الطب الشرعي للكشف عليها وورد تقرير الطب الشرعي بفقدان الفتاة لغشاء بكارتها نتيجة معاشرتها عدة مرات.

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