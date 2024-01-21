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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل في أكبر قضية فساد بمطار القاهرة .. خاص

ارشيفيه
ارشيفيه

أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية مأمور حركة في جمرك المهبط 36 بمطار القاهرة حالياً ورئيس قسم الحركة في المهبط  ومأمور منفذ جمركي زمأمور منفذ جمركي بمطار القاهرة سابقاً، ويعمل في شركة سياحة حالياً ومأمور منفذ جمركي وصاحب شركة كوزمديكس إيجيبت للاستيراد والتصدير ومخلص بالجمارك، المكتب العالمي للتخليص ومستخلص جمركي ومدير شركة كوزمديكس إيجيبت للاستيراد والتصدير ومحاسب بشركة كوزمديكس إيجيبت للاستيراد والتصدير ز مستخلص جمركي  وموظف بشركة كوزمديكس إيجيبت للاستيراد والتصديروموظف بشركة كوزمديكس إيجيبت للاستيراد والتصدير لاتهامه بتلقي وتقدم رشاوي مالية 

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى الخامس بصفتهم موظفين عموميين " مأموري جمرك المنافذ بالإدارة العامة لجمرك الصادرات والواردات الجوية قرية البضائع بمطار القاهرة " حصلوا لغيرهم على ريح من عمل من أعمال وظيفتهم بأن مكنوا المتهم السادس من إدخال مشمول الرسائل الجمركية الخاصة بعدد عشر بوالص شحن المبينة  إلى البلاد من خلال السماح بعبور البضائع من المنفذ محل عملهم دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها والمقدر قيمتها بمبلغ ستة ملايين وثلاثمائة خمسة ألف وتسعمائة وستة وتسعين جنيها (6300997 جنيه مصري) حال كونهم المنوط بهم فحص مشمول الرسائل وإثبات سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها بدفتر عبور المنفذ منكلوا عن اتخاذ تلك الإجراءات بغية تظفير المتهم السادس بقيمة الرسوم المنوه عنها والواجب سدادها

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