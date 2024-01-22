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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب ملامحها وصوتها.. البلوجر مريم مكاوي ترد على إشاعات منتقديها: رفعت قضية

بسبب ملامحها وصوتها..
بسبب ملامحها وصوتها.. البلوجر مريم مكاوي ترد على إشاعات

تميز ملامحها ونبرة صوتها جعل منها حديث السوشيال ميديا على مدار مرات عديدة بين من يرأى أن جمالها طبيعي ومن يتهمها بالتصنع ويجعل لنفسه حقًا في التعليق على خلقتها الربانية كما تؤكد في تعليقاتها على ظهورها الذي أثار جدلاً عبر منصات التواصل الاجتماعي. 

مريم مكاوي، التي تعمل كبلوجر وموديل ملابس للمحجبات ترد على تعرضها للتنمر في تصريح لموقع “صدى البلد” قائلة: “واجهت التنمر كتير جدًا بس أنا مهتمتش لأن كان سبب اعتراضهم علي شكلي وصوتي، ومش مصدقين مهما أتكلم إن دي طبيعتي ابدًا، ومستمرين في الانتقاد والأسلوب الوحش ده”. 

تفاصيل 

وعن شعورها بسبب التعليقات، أضافت البلوجر الشهيرة: “في الأول نفسيتي تعبت بس بعد كدا مبقتش بهتم عشان متعبش أكتر، لأنه أنا مبعملش حاجة أستاهل الكلام ده عليها ابدًا، خاصة إني أنا طلعت ترند أكتر من مرة قبل كدا بسبب شكلي وصوتي”. 

أما عن الإشاعات التي واجهتها، لفتت البلوجر الشهيرة: “الأمر وصل إنه فيه صفحة مشهورة قالت عني أخبار مكذوبة إنه أنا كنت متجوزة واتطلقت واشتغلت موديل وكلام كتير ناس كتير جدًا خلاني ارفع عليهم قضيه شغاله دلوقتي”. 

وتابعت ابنة مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية والطالبة بكلية التجارة: “أنا اصلًا عندي ٢٠ سنة، وفي أولي كلية، يعني إزاي دا كله حصل امتي”، مختتمة: “بحب أشكر أهلي اللي مشجعيني دائمًا وشايفني شاطرة وناجحة وكل الناس اللي بتكتبلي تعليقات داعمة". 

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الموديل والبلوجر مريم مكاوي
الموديل والبلوجر مريم مكاوي
الموديل والبلوجر مريم مكاوي

 

الموديل والبلوجر مريم مكاوي
الموديل والبلوجر مريم مكاوي
الموديل والبلوجر مريم مكاوي

 

 

 

 

 

 

 

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