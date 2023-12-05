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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

أتعيب الخلق أم الخالق.. بلوجر شهير يرد على التنمر ضده| فيديو

صدى البلد

"أتعيب الخلق أم الخالق" بتلك الجملة القصيرة رد "زياد" التيك توكر ومغني الراب، على أحد منتقديه الذي رأى أنه غير مناسب لـ الغناء تمامًا.

أرسل أحد منتقدي "زياد" بـ رسالة صوتية له ينتقد فيها غنائه بسبب بعض مخارج الحروف غير المضبوطة، فقد قال له في رسالته: "بص يا أهتم أنت خدها مني نصيحة.. اللدغة بتاعتك دي موحشة التراك أنا مشوفتش ألدغ بيغني قبل كده، لو حد غيرك كان غنى التراك كان هيبقى أحسن بكتير".

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وأكمل المنتقد رسالته القاسية:" طبيعي أنت شايف قدامك الأغنية مجابش 3أو 4 ألاف مشاهدة على اليوتيوب ولا هيجيب اصلًا، أنت جات معاك مرة كده وخلاص أنك تكون ترند "، وأختتم المنتقد رسالته اللاذعة:""أبقى قابلني لو شميت التريند تاني".

ليحين دور "زياد" في الرد على رسالة الشخص المنتقد في مقطع فيديو عبر حسابه على "تيك توك" قائلًا:" انا بس عايز أقولك حاجة ولا انا اختارت أن اطلع ألدغ هي جت كده، مش بتاعتي يعني اتعيب على الخلق أم الخالق".

واكمل زياد في رده:" والغناء أنا بحب أغني من زمان ومكنتش بنزل، واصحابي هما اللي أقنعوني أعمل ده"، أما عن عدد المشاهدات وفشل الأغنية الجديدة الذي طرحها زياد مؤخرًا فـ كان رده:" ربنا مبيتعاندش، متعلمش الكليب اللي انت بتتريق عليه ده كمان ساعة يوصل عدد مشاهداته لـ كام ، ده ل, 20 ألف شخص بس عملوا مشاهدات لـ الكليب هطلع تريند تاني وههوريك".

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وفي نهاية  مقطع الفيديو طلب زياد من محبيه أن يقتطعوا من وقتهم ثواني معدودة لـ البحث عن الأغنية في "يوتيوب" حتى يتمكن من العودة إلى التريند بقوة.


يعتبر زياد واحد من مشاهير الـ تيك توك حيث تلقى فيديوهاته رواجًا واسع على تلك المنصة الصينية، فقد تصل بعض المقاطع الذي يغني فيها راب والمقاطع الأخرى مليون مشاهدة وأكثر، كما يحظى بشعبية جيدة.

https://www.tiktok.com/@zeyadbeatboox/video/7300612360266321157?_r=1&_t=8hujs63M1Tx

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