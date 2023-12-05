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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حارس أمن أمريكي يعتدي على جثة سيدة داخل مشرحة مستشفى.. تفاصيل مروعة

حارس أمن أمريكي يعتدي
حارس أمن أمريكي يعتدي على جثة سيدة داخل مشرحة مستشفى

اعتدى حارس أمن مستشفى في الولايات المتحدة، على جثة سيدة داخل مشرحة في ولاية أريزونا.

وألقت الشرطة الأمريكية، القبض على حارس الأمن، الذي يدعى راندال بيرد، داخل مشرحة المركز الطبي بجامعة بانر في فينيكس.

 وحسب ما أورد موقع "ndtv" وجهت الشرطة إلى حارس الأمن البالغ من العمر 64 عاما، عدة تهم، بعد أن بدأت التحقيق.

وعندما وصلت جثة المرأة- 79 عاما - إلى المشرحة؛ كان راندال بيرد مسئولاً عن نقل الجثث إلى المشرحة، ووضعها في الثلاجة.

تفاصيل

ذكرت وثائق المحكمة أن الشهود رأوه يوم الحادث وكانت ملابسه غير منظمة كما كان يتعرق بغزارة ويتصرف بعصبية شديدة.

وقالت السلطات إنه أثناء دخول الشهود إلى المشرحة، حاول بيرد فورا تغطية جثة الضحية ثم ادعى أنه تعرض لنوبة طبية وأغمي عليه وأمسك بجثة الضحية عندما سقط على الأرض.

وبحسب وثائق المحكمة، أصر الرجل على أن كيس الجثة تمزق، لكن زملاءه في العمل لم يصدقوه وأبلغوا المشرفين عليه.

وحققت الشرطة مع بيرد بعد 3 أيام من الحادث، حيث ادعى مجددا أنه تعرض لنوبة طبية ولم يتذكر ما حدث. 

وقال المحققون إن الحمض النووي الخاص به وجد في مكان الحادث، كما عثر على إصابات بجثة المرأة.

واحتجزت الشرطة، بيرد، كما وجهت له 5 جرائم ضد امرأة متوفاة.  

وأكدت المستشفى أنه تم فصله من وظيفته.

حارس أمن مستشفي الولايات المتحدة ولاية أريزونا أمريكا

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