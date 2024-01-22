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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رشاوى وتسهيلات|ننشر نص اتهامات المسئولين الفاسدين بمطار القاهرة

أرشيفية
أرشيفية

أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، مأمور حركة في جمرك المهبط 36 بمطار القاهرة حالياً، ورئيس قسم الحركة في المهبط، ومأمور منفذ جمركي، ومأمور منفذ جمركي بمطار القاهرة سابقاً، ويعمل في شركة سياحة حالياً، ومأمور منفذ جمركي، وصاحب شركة كوزمديكس إيجيبت للاستيراد والتصدير، ومخلص بالجمارك، المكتب العالمي للتخليص، ومستخلص جمركي، ومدير شركة كوزمديكس إيجيبت للاستيراد والتصدير، ومحاسب بشركة كوزمديكس إيجيبت للاستيراد والتصدير، ومستخلص جمركي، وموظف بشركة كوزمديكس إيجيبت للاستيراد والتصدير، وموظف بشركة كوزمديكس إيجيبت للاستيراد والتصدير لاتهامه بتلقي وتقديم رشاوي مالية.

 

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى الخامس بصفتهم موظفون عموميون "مأموري جمرك المنافذ بالإدارة العامة لجمرك الصادرات والواردات الجوية قرية البضائع بمطار القاهرة" حصلوا لغيرهم على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم بأن مكّنوا المتهم السادس من إدخال مشمول الرسائل الجمركية الخاصة بعدد 10 بوالص شحن المبينة إلى البلاد من خلال السماح بعبور البضائع من المنفذ محل عملهم دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها والمقدر قيمتها بمبلغ 6 ملايين و300 ألفًا و997 جنيهًا (6300997 جنيهًا مصريًا) حال كونهم المنوط بهم فحص مشمول الرسائل وإثبات سداد الرسوم الجمركية المُستحقة عليها بدفتر عبور المنفذ دون اتخاذ تلك الإجراءات بغية تظفير المتهم السادس بقيمة الرسوم المنوه عنها والواجب سدادها.

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