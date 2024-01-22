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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بدون حليب أو بيض .. طريقة عمل البسبوسة بالماء

صدى البلد

إذا كنت من محبي البسبوسة نقدم لك اليوم طريقة عمل البسبوسة بالماء بدون حليب أو بيض.. 

مقادير البسبوسة:
2 كوب دقيق سميد
1\2 كوب سكر 
1\2 كوب مبشور جوز الهند
3\4 كوب سمن
كوب زبادي
كوب ماء
2 ملعقة كبيرة عسل نحل

الشربات
1 و 1\2 سكر
2 كوب ماء
نصف ليمونة

طريقة التحضير
* في وعاء نضع السميد والسكر ومبشور جوز الهند ونقلبهم معا ثم نضع عليهم السمن المذاب ونمزجهم معا.
* في وعاء آخر نضع الزبادي مع العسل والماء ونمزجهم معا ثم نضعهم على الخليط الأول ونمزجهم معا بدون عجن.
* نضع خليط البسبوسة في صينية مدهونة بالسمن ونتركها في الثلاجة ربع ساعة.
* نضع الصينية في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 الي انا تأخذ لون ذهبي من الأطراف ثم نشعل الشواية على درجة حرارة منخفضة إلي أن تأخذ لون ذهبي.
* نخرجها من الفرن ونضع عليها الشربات الخفيف الساخن ونغطى عليها 10 دقائق ثم نقطعها باردة.
* وبالهنا والعافية 

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