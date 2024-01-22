بدون حليب أو بيض .. طريقة عمل البسبوسة بالماء

إذا كنت من محبي البسبوسة نقدم لك اليوم طريقة عمل البسبوسة بالماء بدون حليب أو بيض..

مقادير البسبوسة:

2 كوب دقيق سميد

1\2 كوب سكر

1\2 كوب مبشور جوز الهند

3\4 كوب سمن

كوب زبادي

كوب ماء

2 ملعقة كبيرة عسل نحل

الشربات

1 و 1\2 سكر

2 كوب ماء

نصف ليمونة

طريقة التحضير

* في وعاء نضع السميد والسكر ومبشور جوز الهند ونقلبهم معا ثم نضع عليهم السمن المذاب ونمزجهم معا.

* في وعاء آخر نضع الزبادي مع العسل والماء ونمزجهم معا ثم نضعهم على الخليط الأول ونمزجهم معا بدون عجن.

* نضع خليط البسبوسة في صينية مدهونة بالسمن ونتركها في الثلاجة ربع ساعة.

* نضع الصينية في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 الي انا تأخذ لون ذهبي من الأطراف ثم نشعل الشواية على درجة حرارة منخفضة إلي أن تأخذ لون ذهبي.

* نخرجها من الفرن ونضع عليها الشربات الخفيف الساخن ونغطى عليها 10 دقائق ثم نقطعها باردة.

* وبالهنا والعافية