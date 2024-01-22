كانت تخطط لعمليات في لبنان.. حزب الله يعلن استهداف قوة إسرائيلية بالصواريخ

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الاثنين، أنه تم استهداف قوة إسرائيلية في محيط مستوطنة زرعيت ‏بالأسلحة الصاروخية.

وأوضح حزب الله في بيان له عبر قناته الرسمية على تليجرام، أن القوة الإسرائيلية كانت تتحضر لتنفيذ عدوان داخل ‏الأراضي اللبنانية، مما أدى إلى وقوع ‏إصابات مؤكدة في صفوفها. ‏

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله في لبنان، أنه نفذ عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية أمس الأحد.

وقال حزب الله، إنه علي القطاع الشرقي في الساعة 15:40 استهداف موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابة مباشرة على لقطاع الغربي في الساعة 12:50 استهداف ثكنة بيرانيت بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة".