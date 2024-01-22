رشا مجدي: كلمات السيسي مع نظيره الصومالي قوية ومعبرة عن موقف مصر

أكدت الإعلامية رشا مجدي، أن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، كان في زيارة لمصر أمس، وكان هناك مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية.

وأضافت “رشا مجدي” خلال تقديمها برنامج “صباح البلد”، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد"، أن كلمات الرئيس السيسي، كانت معبرة عن موقف مصر، وكانت قوية، وأن موقف مصر رافض لـ تدخل أثيوبيا في شؤون الدول الأخرى.

وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفض وشدد على رفض مصر المساس بسيادة الصومال، وقال إن مصر لن تسمح لأحد بتهديد الصومال.

وتابع:" كلمات الرئيس السيسي كانت تحمل معاني كثيرة، وعلى العالم أن يعلم أن مصر لن تسمح لأحد أن يهدد الدول العربية".

وكان قد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية "حسن شيخ محمود" رئيس جمهورية الصومال الشقيقة، حيث عقدا مباحثات بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.

وقال الرئيس السيسي، فى كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك، إنه فيما يتعلق بالاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا، فتحدثنا عن أننا فى مصر كان لنا موقف واضح تم تسجيله وصدر بيان عن وزارة الخارجية المصرية برفض هذا الاتفاق، ومن ثم نؤكد على رفض مصر التدخل فى شئون الصومال أو المساس بوحدة أراضيها، مشيرا إلى أن هذا الموضوع أحد النقاط التى تم مناقشتها مع الرئيس الصومالى.