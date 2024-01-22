عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رشا مجدي: كلمات السيسي مع نظيره الصومالي قوية ومعبرة عن موقف مصر

السيسي
السيسي

أكدت الإعلامية رشا مجدي، أن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، كان في زيارة لمصر أمس، وكان هناك مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية.

txt

السيسي مطمئنا الرئيس الصومالي: محدش يهدد أشقاء مصر.. فيديو وصور

txt

الرئيس الصومالي يشكر السيسي على دعم بلاده وإدانة تصرفات إثيوبيا غير القانونية

وأضافت “رشا مجدي” خلال تقديمها برنامج “صباح البلد”، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد"، أن كلمات الرئيس السيسي، كانت معبرة عن موقف مصر، وكانت قوية، وأن موقف مصر رافض لـ تدخل أثيوبيا في شؤون الدول الأخرى.

وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفض وشدد على رفض مصر المساس بسيادة الصومال، وقال إن مصر لن تسمح لأحد بتهديد الصومال.

وتابع:" كلمات الرئيس السيسي كانت تحمل معاني كثيرة، وعلى العالم أن يعلم أن مصر لن تسمح لأحد أن يهدد الدول العربية".

وكان قد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية "حسن شيخ محمود" رئيس جمهورية الصومال الشقيقة، حيث عقدا مباحثات بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.

وقال الرئيس السيسي، فى كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك، إنه فيما يتعلق بالاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا، فتحدثنا عن أننا فى مصر كان لنا موقف واضح تم تسجيله وصدر بيان عن وزارة الخارجية المصرية برفض هذا الاتفاق، ومن ثم نؤكد على رفض مصر التدخل فى شئون الصومال أو المساس بوحدة أراضيها، مشيرا إلى أن هذا الموضوع أحد النقاط  التى تم مناقشتها مع الرئيس الصومالى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تجار الدولار في ورطة.. مفاجأة سعيدة للمصريين

تحوّل مفاجئ وأمطار غزيرة | الأرصاد تفجّر مفاجأة بشأن طقس الساعات القادمة

تعليق مثير لـ نبيل الحلفاوي على عودة محمد صلاح للعلاج في ليفربول

مصر تحقق الحلم النووي.. السيسي وبوتين يفتتحان مشروع القرن الحادي والعشرين

ناقد رياضي يضع محمد صلاح في موقف مُحرج برسالة شديدة اللهجة

تفاصيل الانتشار الأمني أمام منزل مرتضى منصور بالمهندسين.. فيديو

مع اقتراب رمضان |مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

بأمر كلوب.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر بأمم إفريقيا ويعود لـ ليفربول

ترشيحاتنا

الاحتلال يُدمر البنية التحتية للتعليم الجامعي في غزة

طلب إحاطة لوزير التجارة والصناعة لمواجهة الارتفاعات الجنونية فى أسعار الحديد

لتجنب انفتاح بابها بالجو.. طلب جديد من إدارة الطيران الأمريكية بشأن بوينج 737

بعد حدوث انزلاق أرضي أودي بحياة العشرات.. زلزال قوي يضرب الصين

أسعار الذهب اليوم الإثنين 22 -1-2024 في آخر تحديث

صحيفة: ضغوط أمريكية أوروبية على إسرائيل لتسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الأفضل.. فساتين الفنانات الجريئة بحفل joy awards | شاهد

«صلاح» يرحل اليوم|سيناريوهات صعود مصر إلى دور الـ16 حال الخسارة من الرأس الأخضر

تحذيرات الأرصاد والذروة غدًا|برودة وأمطار غزيرة.. ومنخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

تغمره المياه من الجانبين| شاهد.. أغرب ممشى في العالم

فيديو

الجو والرطوبة السبب .. محمد صلاح يعلق على إصابته في مواجهة غانا

إسلام إبراهيم: بحضر لفيلم جديد هقدم فيه شخصية الناس كلها بتحبها |خاص

رد الجميل.. فلسطينية تطلق اسم عبد الفتاح السيسي على مولودها

ظهرت بلوك لامع في joy awards.. ومفاجأة حول شيرين وحسام حبيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

اﻟﻤﺰﻳﺪ