الرئيس الصومالي يشكر السيسي على دعم بلاده وإدانة تصرفات إثيوبيا غير القانونية

توجه رئيس جمهورية الصومال حسن شيخ محمود بالشكر إلى لرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الفوري للصومال، و إدانته محاولة إثيوبيا غير القانونية للمس بالسيادة و السلامة للأراضي الصومالية وفقاً للاتفاق الذي وقع في الأول من يناير 2024.

وأضاف رئيس جمهورية الصومال خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر حليف تاريخي للصومال، وشريك استراتيجي لها، مؤكداً أنه يتطلع إلى تحقيق المزيد من الرخاء و التعاون الذي يعتمد على الاحترام و المنافع المشتركة بين البلدين.



وأكد الرئيس حسن شيخ محمود أن البحر الأحمر هو جزء أساسي من التجارة العالمية و الأمن الإقليمي خاصة لدول الجوار التي تطل عليه، معلقاً:" لدينا إمكانيات و فرص كبيرة، ولن نسمح لأي دولة بالاستيلاء على أراضينا بما في ذلك إثيوبيا أو أي بلد أخر.

وأوضح الرئيس الصومالي، أن الشراكة بين مصر و الصومال في كل المجالات لا تهدد أي بلد أخر.