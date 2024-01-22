دفين البقيع ليس له إلا ابنة واحدة.. شومان يرد على شائعة حول شيخ الأزهر السابق

نفى الدكتور عباس شومان أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ما أشيع حول الإمام الراحل محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق عن وجود ابنة له تدعى سارة وأنها تعتنق المسيحية.

وقال شومان عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك:

“ دفين البقيع الإمام الأكبر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي،لم يتزوج إلا سيدة واحدة، وليس له من البنات إلا واحدة ،وليس له صله بالكاذبة التي تدعي على المواقع أنها ابنته”.

وأضاف شومان في منشور آخر: "التقيت اليوم بالمستشار عمرو طنطاوي، ابن الإمام الأكبر الراحل، وأخبرني بأنه سيلاحق الكاذبين الذين يفترون على والده قضائيا".

يأتي ذلك عقب أن خرجت سيدة في قناة على "يوتيوب" تزعم انها "ابنة شيخ جامع الأزهر السابق محمد سيد طنطاوي"، مدعية أن "الشيخ طنطاوي مات مسيحيا وتعمد في 2006، وأنها تنصرت منذ كانت في سن الـ18 عاما وهربت من مصر في سن الـ24 سنة وأن والدتها كانت كذلك مسيحية".