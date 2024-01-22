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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

أمهات مصر: ندعو طلاب المدارس لقضاء إجازة نصف العام في معرض الكتاب

عبير أحمد
عبير أحمد

دعت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، جميع طلاب المدارس إلى الاهتمام بزيارة معرض القاهرة الدُولي للكتاب في دورته الـ 55 خلال إجازة نصف العام.

وقالت إن أفضل وسيلة لكي يقضي طلاب المدارس إجازة نصف العام ، هي الذهاب والاستفادة من معرض القاهرة الدُولي للكتاب في دورته ال55.

وأكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور علي أن القراءة أفضل شيء للطالب فالكتاب خير جليس، لافتةً إلي أن معرض القاهرة الدولي للكتاب من أهم وأفضل المعارض في الوطن العربي وليس مصر فقط، ومن الفعاليات الهامة في مصر وتلقي اهتمام كبير ورعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ودعت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وإئتلاف أولياء الأمور، الطلاب وأولياء أمورهم للذهاب لمعرض القاهرة الدولي للكتاب وحضور الفعاليات التي سيشهدها المعرض تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، بالإضافة إلي شراء الكتب التي تفيد الطالب وولي الأمر، مشيرةً إلي أن المعرض هذا العام يختلف كثيرا عن الدورات السابقة من ناحية الفعاليات والموضوعات الهامة التي يناقشها .

وكانت قد تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، تجهيزات مركز مصر للمعارض والمؤتمرات، استعدادًا لافتتاح الدورة 55 من معرض القاهرة الدُولي للكتاب، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي يفتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء المقبل الموافق 24 يناير، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

يُذكر أن الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدُولي للكتاب، تنطلق في الفترة من 25 يناير الجاري، وتستمر حتى 6 فبراير القادم، تحت شعار “نصنع المعرفة.. نصون الكلمة”، واختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض، عالم المصريات، الدكتور سليم حسن، ليكون شخصية المعرض، ورائد أدب الطفل، يعقوب الشاروني، ليكون شخصية معرض الطفل.

وكان قد تحدث الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "دولة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام".

وأضاف الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب،: "زيادة المشاركة الدولية في الدورة الـ55 من معرض الكتاب هذا العام"، متابعا: "70 دولة مشاركة في المعرض و1200 دار نشر".

وأشار: "معرض الكتاب يضم 550 فعالية هذا العام، وهناك خصومات تصل إلى 70% بالمعرض هذا العام"، موضحا: "مصر قطب من أقطاب الثقافة العالمية، ومعرض الكتاب ثاني أكبر معرض عالميا".

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