قرار عاجل من التعليم قبل إعلان نتيجة امتحانات "أبناؤنا في الخارج"

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا قبل إعلان نتيجة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 .
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها : إيماءاً انتهاء أعمال امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 الفصل الدراسى الأول ، و بدء الإجراءات الخاصة بتجهيز نتيجة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 ، و فى إطار الحرص الدائم على صالح الطلاب ، فقد تقرر مد إتاحة خاصية استكمال رفع ملفات امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 التى لم يتمكن أولياء الأمور من رفعها أثناء أيام الامتحانات بسبب تعرضهم لمشكلات تقنية، و كذلك خاصية استبدال ملفات امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 التى قام أولياء الأمور برفعها على المنصة عن طريق الخطأ ، حتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024 .
واوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن ذلك يأتي وفقا للشكاوى التى تقدم بها السادة أولياء الأمور بشأن امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 على بوابة الشكاوى التابعة للمنصة الإلكترونية لـ “أبناؤنا فى الخارج” (فقط) .
وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من أنه لن يتم النظر لأى طلبات أو شكاوى أخرى يتم تقديمها خارج نطاق بوابة الشكاوى التابعة للمنصة الإلكترونية ل امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024
و قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : نهيب بالسادة أولياء الأمور سرعة الانتهاء من توفيق أوضاع أوراق امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 بالطرق المعلن عنها من خلال المنصة و خلال المدة المقررة و المشار اليهم بعاليه،
جدير بالذكر أنه ، تم اتاحة التسجيل على منصة أبناؤنا في الخارج مرة أخرى بعد الانتهاء من أداء امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 الفصل الدراسي الأول وذلك للفئات التالية : -
- الطالب الذى أدى امتحانات الفصل الدراسي الأول بجمهورية مصر العربية ويرغب في أداء الفصل الدراسي الثانى ضمن امتحانات ابناؤنا في الخارج نتيجة لظروف سفره مع والديه .
- الطالب الذى حالت ظروفه دون التقدم اداء الفصل الدراسي الأول ويرغب في التقدم للامتحان على أن يتم أداء امتحان تكميلي للفصل الدراسي الأول بنهاية العام مع امتحان الفصل الدراسي الثانى فيما عدا طالب مرحلة رياض الأطفال المستوى الثانى 2KG فإنه يلزم أن يكون حاصل على شهادة اجتياز المستوى الأول من مرحلة رياض الأطفال على أن يتم أداء امتحان تكميلي للفصل الدراسي الأول بنهاية العام مع امتحان الفصل الدراسي الثانى .