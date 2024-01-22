عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرار عاجل من التعليم قبل إعلان نتيجة امتحانات "أبناؤنا في الخارج"

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا قبل إعلان نتيجة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها : إيماءاً انتهاء أعمال امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 الفصل الدراسى الأول ، و بدء الإجراءات الخاصة بتجهيز نتيجة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024  ، و فى إطار الحرص الدائم على صالح الطلاب  ، فقد تقرر  مد إتاحة خاصية استكمال رفع ملفات امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 التى لم يتمكن أولياء الأمور من رفعها أثناء أيام الامتحانات بسبب تعرضهم لمشكلات تقنية، و كذلك خاصية استبدال ملفات امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 التى قام أولياء الأمور برفعها على المنصة عن طريق الخطأ  ، حتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024 . 

واوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن ذلك يأتي وفقا للشكاوى التى تقدم بها السادة أولياء الأمور بشأن امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 على بوابة الشكاوى التابعة للمنصة الإلكترونية لـ “أبناؤنا فى الخارج” (فقط) .

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من أنه  لن يتم النظر لأى طلبات أو شكاوى  أخرى يتم تقديمها خارج نطاق بوابة الشكاوى التابعة للمنصة الإلكترونية ل امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024  

و قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : نهيب بالسادة أولياء الأمور سرعة الانتهاء من توفيق أوضاع أوراق امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024   بالطرق  المعلن عنها من خلال المنصة و خلال المدة المقررة و المشار اليهم بعاليه،

جدير بالذكر أنه ، تم اتاحة التسجيل على منصة أبناؤنا في الخارج مرة أخرى بعد الانتهاء من أداء امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024  الفصل الدراسي الأول وذلك للفئات التالية : -

  • الطالب الذى أدى امتحانات الفصل الدراسي الأول بجمهورية مصر العربية ويرغب في أداء الفصل الدراسي الثانى ضمن امتحانات ابناؤنا في الخارج نتيجة لظروف سفره مع والديه .

 

  • الطالب الذى حالت ظروفه دون التقدم اداء الفصل الدراسي الأول ويرغب في التقدم للامتحان على أن يتم أداء امتحان تكميلي للفصل الدراسي الأول بنهاية العام مع امتحان الفصل الدراسي الثانى فيما عدا طالب مرحلة رياض الأطفال المستوى الثانى 2KG فإنه يلزم أن يكون حاصل على شهادة اجتياز المستوى الأول من مرحلة رياض الأطفال على أن يتم أداء امتحان تكميلي للفصل الدراسي الأول بنهاية العام مع امتحان الفصل الدراسي الثانى .
امتحانات ابناؤنا في الخارج ابناؤنا في الخارج 2024 ابناؤنا في الخارج امتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تجار الدولار في ورطة.. مفاجأة سعيدة للمصريين

تعليق مثير لـ نبيل الحلفاوي على عودة محمد صلاح للعلاج في ليفربول

تحوّل مفاجئ وأمطار غزيرة | الأرصاد تفجّر مفاجأة بشأن طقس الساعات القادمة

ناقد رياضي يضع محمد صلاح في موقف مُحرج برسالة شديدة اللهجة

تفاصيل الانتشار الأمني أمام منزل مرتضى منصور بالمهندسين.. فيديو

تراجع سعر الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

مصر تحقق الحلم النووي.. السيسي وبوتين يفتتحان مشروع القرن الحادي والعشرين

مع اقتراب رمضان |مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

قرار عاجل من التعليم قبل إعلان نتيجة امتحانات "أبناؤنا في الخارج"

بعد انتهاء الأزمة.. هدية من إيران إلى باكستان

الاعتماد والرقابة الصحية : دعم كامل لأطباء مستشفيات الأزهر لضمان جاهزيتها

وزيرة الخارجية الفنلندية: سكان غزة يموتون من الجوع ويجب وقف إطلاق النار

المشاط تبحث رغبة عدد من شركاء التنمية المساهمة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

تحقيق واسع في ورقة مزعومة لتداول امتحان هندسة الإعدادية بالقليوبية على مواقع التواصل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكشوف البطن.. مقاس فستان ياسمين رئيس يضعها بمأزق في joy awards

من الأفضل.. فساتين الفنانات الجريئة بحفل joy awards | شاهد

«صلاح» يرحل اليوم|سيناريوهات صعود مصر إلى دور الـ16 حال الخسارة من الرأس الأخضر

تحذيرات الأرصاد والذروة غدًا|برودة وأمطار غزيرة.. ومنخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

فيديو

الجو والرطوبة السبب .. محمد صلاح يعلق على إصابته في مواجهة غانا

إسلام إبراهيم: بحضر لفيلم جديد هقدم فيه شخصية الناس كلها بتحبها |خاص

رد الجميل.. فلسطينية تطلق اسم عبد الفتاح السيسي على مولودها

ظهرت بلوك لامع في joy awards.. ومفاجأة حول شيرين وحسام حبيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

اﻟﻤﺰﻳﺪ