قرار عاجل من التعليم قبل إعلان نتيجة امتحانات "أبناؤنا في الخارج"

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا قبل إعلان نتيجة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها : إيماءاً انتهاء أعمال امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 الفصل الدراسى الأول ، و بدء الإجراءات الخاصة بتجهيز نتيجة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 ، و فى إطار الحرص الدائم على صالح الطلاب ، فقد تقرر مد إتاحة خاصية استكمال رفع ملفات امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 التى لم يتمكن أولياء الأمور من رفعها أثناء أيام الامتحانات بسبب تعرضهم لمشكلات تقنية، و كذلك خاصية استبدال ملفات امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 التى قام أولياء الأمور برفعها على المنصة عن طريق الخطأ ، حتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024 .

واوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن ذلك يأتي وفقا للشكاوى التى تقدم بها السادة أولياء الأمور بشأن امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 على بوابة الشكاوى التابعة للمنصة الإلكترونية لـ “أبناؤنا فى الخارج” (فقط) .

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من أنه لن يتم النظر لأى طلبات أو شكاوى أخرى يتم تقديمها خارج نطاق بوابة الشكاوى التابعة للمنصة الإلكترونية ل امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024

و قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : نهيب بالسادة أولياء الأمور سرعة الانتهاء من توفيق أوضاع أوراق امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 بالطرق المعلن عنها من خلال المنصة و خلال المدة المقررة و المشار اليهم بعاليه،

جدير بالذكر أنه ، تم اتاحة التسجيل على منصة أبناؤنا في الخارج مرة أخرى بعد الانتهاء من أداء امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 الفصل الدراسي الأول وذلك للفئات التالية : -

الطالب الذى أدى امتحانات الفصل الدراسي الأول بجمهورية مصر العربية ويرغب في أداء الفصل الدراسي الثانى ضمن امتحانات ابناؤنا في الخارج نتيجة لظروف سفره مع والديه .