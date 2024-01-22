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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات نظافة وتجميل وتطوير بشوارع مراكز ومدن الشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن مصلحة المواطن على رأس أولويات عمل الجهاز التنفيذى مشيراً إلى تضافر الجهود بين الجهات المعنية لسرعة حل مشاكل المواطنين، وتوفير احتياجاتهم لنيل رضاهم وكسب ثقتهم نحو أداء الجهاز التنفيذى. 

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قام رئيس مركز ومدينة الحسينية بمتابعة أعمال النظافة وغسل الأرصفة والبلدورات بمدخل مدينة الحسينية لإظهار المدينة بالشكل الجمالي للمدينة لاظهار الشكل الحضاري والجمالي للمدينة وفي مدينة القرين تواصل أعمال النظافة ورفع السفوحة من الشوارع بإستخدام المكنسة الكهربائية من شوارع المدينة لتحسين البيئة للحفاظ على المظهر الحضاري اللائق بشوارع مدينة القرين.

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كما قامت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة منيا القمح بتكثيف حملات النظافة لرفع تجمعات القمامة والمخلفات والرتش من على الطرق السريعة وشوارع المدينة ونقلها من النقطة الوسيطة تمهيداً لرفعها إلى المقلب العمومي وفي مركز مشتول السوق، يتم بشكل يومي رفع تراكمات القمامة من شوارع المدينة ومناطق التجمعات ونقلها الى النقطة الوسيطة الثابتة بمدينة مشتول السوق لخلق جو صحى وبيئى نظيف.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم باستمرار حملات النظافة العامة بالمدينة ورفع كفائتها وخلق بيئة نظيفة خالية من التلوث حرصاً على صحة المواطنين وقامت رئاسة حى ثان الزقازيق بأعمال الرصف بمنطقة حسن صالح بتركيب بلاط الانترلوك على مساحة ١٤ ألف متر ورصف الشوارع الرئيسية وترميم الشوارع الداخلية وذلك ضمن أعمال التطوير التي يقوم بها الحي لإضفاء اللمسة الجمالية للحي.

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