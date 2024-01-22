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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب حقيبة السيدة الأولى.. خلاف بين رئيس كوريا الجنوبية وزعيم الحزب الحاكم

صدى البلد

أكد زعيم حزب سلطة الشعب الحاكم بكوريا الجنوبية هان دونج-هون، اليوم "الاثنين"، أن مكتب الرئيس يون سيوك يول طلب منه الاستقالة بالفعل، لكنه رفض الطلب مما يعكس وجود خلاف غير مُتوقع بين الجانبين.

وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، تصاعدت التوترات بين هان والمكتب الرئاسي بشأن كيفية التعامل مع الادعاءات التي تفيد بأن السيدة الأولى كيم كيون هي تلقت حقيبة فاخرة كهدية في عام 2022، ما دفع كبير المساعدين الرئاسيين لي كوان سوب بمطالبته بالتحني عن منصب رئيس لجنة قيادة الطوارئ للحزب.

وتعد هذه واحدة من أكثر الاشتباكات غير المتوقعة، لأن هان يعتبر منذ فترة طويلة أحد أقرب المقربين من الرئيس يون منذ أن كانا وكيلي نيابة. 

وأوضح هان للصحفيين "أدرك أن فترة ولايتي ستستمر إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية"، لافتًا إلى أنه سيقوم بمهامه ويعطي الأولوية للشعب لأن الانتخابات المقبلة بالغة الأهمية لجيل المستقبل.

وقال “بما أنني رفضت طلب الاستقالة فلا أستطيع الحديث عن التفاصيل”.

زعيم حزب سلطة الشعب الحاكم كوريا الجنوبية يون سيوك يول

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