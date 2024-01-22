استهداف قاعدة حقل كونيكو الأمريكية للغاز في سوريا بصاروخين

قال المرصد السوري، اليوم الإثنين، إنه تم رصد سقوط صاروخين متتاليين على القاعدة الأمريكية في حقل “كونيكو” للغاز بريف دير الزور شمالي شرقي سوريا، دون انفجارهما.

ووفقا للمرصد فأن المجموعات المدعومة من قبل إيران في سوريا هي من أطلقت الصاروخين.

وقال المرصد إن القوات الأمريكية ردت على مصادر انطلاق الصواريخ، عبر 3 قذائف مدفعية سقطت قرب السكن الشبابي في معسكر طلائع البعث في مدينة دير الزور.

وبحسب المرصد السوري، تعرضت القواعد الأمريكية داخل سوريا منذ تاريخ 19 أكتوبر 2023 الفائت، لـ 96 هجوما من قبل الميليشيات المدعومة من إيران.