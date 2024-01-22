بــ750 مليار ريال سعودي.. قفزة ضخمة بالمملكة عبر جذب 150 مليون سائح

تسعى المملكة العربية السعودية لاستقطاب 150 مليون سائح بحلول عام 2030، وذلك في دفع منها لقفزة كبيرة في القطاع الواعد بالبلاد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام سعودية.



في التفاصيل، قال وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب إن المملكة تسعى لاستقطاب 150 مليون سائح بحلول عام 2030، ورفع مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني إلى 750 مليار ريال سعودي.

ونقلت وكالة أنباء السعودية (واس) عن وزير السياحة قوله، خلال فعاليات منتدى مستقبل العقار بالرياض اليوم الاثنين، "إنّ توسع المملكة في تنفيذ المشروعات الكبرى يهدف لتطوير القطاع الساحي، وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى التنافس على 1.7 مليار سائح في العالم يبحثون عن أشياء جميعها موجودة في المملكة".

أوضح أن مساهمة قطاع السياحة ارتفعت في العام 2023 إلى 4.5% من إجمالي الناتج المحلي و7% من إجمالي الناتج النفطي، فضلًا عن إيجاد العديد من الوظائف.

وذكر أنّ وزارة السياحة وقعت اتفاقيات متعددة لدخول فنادق كبرى، لتوفير أرقى المرافق في الضيافة في المملكة.

وكان تقرير صادر عن منظمة السياحة العالمية أوضح بأن السعودية حققت تعافيًا بنسبة 156% في أعداد السياح الوافدين خلال العام 2023 مقارنةً بالعام 2019.

كما تصدرت دول مجموعة العشرين في نسبة نمو عدد السياح الوافدين خلال عام 2023، كما حلت في المركز الثاني ضمن أسرع الوجهات السياحية نموًا في العالم للأرباع الثلاثة الأولى.