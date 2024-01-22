عقوبات قاسية|بيان عاجل من النيابة العامة السعودية بشأن محتوى الإنترنت في المملكة

أصدرت النيابة العامة السعودية، اليوم الاثنين، بيانا بشأن محتوى المواد التي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المواطنين في المملكة.

وقالت النيابة العامة السعودية عبر صفحتها على منصة إكس، إن إنتاج أو إعداد أو إرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، في المملكة العربية السعودية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الشبكة المعلوماتية؛ يعد محلاً للمُساءلة الجزائية.

وأوضحت النيابة العامة السعودية العقوبة التي سيتم تطبيقها على كل من يخالف القانون، وهي السجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.