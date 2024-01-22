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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عاشرها معاشرة الأزواج.. إحالة طبيب التخدير المتهم بمواقعة شقيقة زوجته للمفتي

فتاة - أرشيفية
فتاة - أرشيفية

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة زينهم إحالة أوراق طبيب التجميل المتهم بمواقعة شقيقة زوجته إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 26 فبراير المقبل للحكم.

كشف دفاع قاصر أكتوبر خلال جلسة محاكمة زوج شقيقتها المتهم بمواقعتها، عن تفاصيل جديدة في الواقعة حيث قرر الدفاع بأن الطب الشرعي أثبت واقعة الإعتداء على الفتاة، وايضا معاشرتها معاشرة الأزواج.

تفاصيل محاكمة طبيب التجميل المتهم بمواقعة شقيقة زوجته

وقال دفاع قاصر أكتوبر المجني عليها إن تقرير الطب الشرعي أثبت عدم عذرية الفتاة، كما أثبت قيام المتهم بمواقعتها أكثر من مرة، فيما استمعت المحكمة لأمر الإحالة، وشهدت جلسة المحاكمة تغيب المتهم عن محاكمته، وتستكمل المحكمة جلسة محاكمة طبيب التجميل المتهم بمواقعة شقيقة زوجته ومعاشرتها معاشرة الأزواج.

ونظرت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب بزينهم، محاكمة طبيب تجميل قام بمواقعة شقيقة زوجته القاصر في منطقة أكتوبر، والتعدي عليها أكثر من مرة أثناء تواجدها بمنزل شقيقتها، ثم عاد واقنعها بترك منزل أسرتها في أرض اللواء والمكوث برفقته في شقة سكنية بالحصري في أكتوبر ومعاشرتها خلال 4 أيام.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة قاصر أكتوبر، أن الفتاة بالغة من العمر 15 عاما، وذهبت للجلوس برفقة شقيقتها في منزلها بمنطقة هرم سيتي، وقام حينها زوج شقيقتها - طبيب تجميل - بمعاشرتها معاشرة الأزواج أكثر من مرة، ثم عاد وأقنعها بترك منزل أسرتها في أرض اللواء واصطحبها إلى شقة في الحصري بأكتوبر لمدة 4 أيام وعاشرها معاشرة الأزواج.

وأحالت النيابة العامة في الجيزة طبيب التجميل المتهم بمواقعة قاصر أكتوبر - شقيقة زوجته - للمحاكمة الجنائية، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة أكتوبر تضمن ورود بلاغا من سيدة أربعينية أفادت فيه بتعرض ابنتها إلى اعتداء جسدي على يد زوج ابنتها الكبرى طبيب التجميل، وذلك بعد أن قام بإقناعها ومعاشرتها معاشرة الأزواج أثناء تواجدها في شقة شقيقتها بمنطقة هرم سيتي وايضا في شقة أخرى بمنطقة الحصري في أكتوبر.

وبينت تحقيقات النيابة في الجيزة مع قاصر أكتوبر، أن المتهم قام بمعاشرتها معاشرة الأزواج عدة مرات وفض غشاء البكارة داخل الشقة بمنطقة هرم سيتي، ويوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023، قام بإقناعها بترك المنزل بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، وصحبتها لشقة - حصري لمدة أربعة أيام وقام بمعاشرتها معاشرته الأزواج مرة أخرى.

وقالت قاصر أكتوبر في تحقيقات النيابة العامة، إن شقيقتها استضافتها شهرا بسكنها في منطقة هرم سيتي، مشيرة إلى أن زوج شقيقتها أقنعها بمعاشرتها معاشرة الأزواج عدة مرات "كله كان برضايا"، وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها، وعرض الطفلة على الطب الشرعي للكشف عليها وورد تقرير الطب الشرعي بفقدان الفتاة لغشاء بكارتها نتيجة معاشرتها عدة مرات وبناء عليه قررت النيابة العامة احالة الدكتور المتهم الى المحاكمة الجنائية.

الجيزة تحقيقات النيابة العامة زينهم محكمة جنايات الجيزة طبيب تجميل قاصر اكتوبر

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