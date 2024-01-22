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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشرقية .. وحدة مستشفى بلبيس تجري 13 منظار جهاز هضمي

صدى البلد

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية، وخاصة مستشفى بلبيس المركزي، لما تمثله من أهمية كبرى في استقبال حالات الحوادث، نظراً لموقعها الجغرافي، وقربها من عدة طرق سريعة وعدة محاور، يستمر عمل وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى بلبيس المركزي، على قدم وساق، والتي تم تجهيزها وتفعيلها منذ عدة أشهر.

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وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه قامت الفرق الطبية بقسم المناظير بمستشفى بلبيس المركزي، بقيادة الدكتور محمد نور الدين رئيس الوحدة والمشرف العام على المناظير بالمديرية، والدكتور رفعت الصعيدي استشاري الكبد والحميات، والدكتور سامح بدر استشاري مناظير الجهاز الهضمي، والدكتور حسام محمد استشاري التخدير، والدكتورة بسنت القللي طبيب مقيم كبد وجهاز هضمي، بإشراف الدكتور وائل حلمي مدير المستشفى، بإجراء ١٣ منظار جهاز هضمي، منهم حالتين قيء دموي وتم ربط دوالي المريء، وحالة أخرى خطيرة من الدرجة الرابعة كانت محجوزة بالقسم، وتعاني من الأنيميا وتم ربط دوالي المريء لها، هذا بالإضافة إلى إجراء ٢ منظار قولوني لمرضى تعاني من نزيف شرجي، وتم عمل المنظار القولوني وأخذ العينات اللازمة، هذا بجانب تشخيص الأنيميا المزمنة لمرضى محولين من العيادة الخارجية، وجميع الحالات بحالة جيده ومستقرة، وتتلقى الرعاية الطبية بالمستشفى.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، الي أن ذلك يأتي بعد دعم وزير الصحة والسكان مستشفى بلبيس المركزي، ببعض التجهيزات الطبية وغير الطبية، وبعد تكليف وكيل وزارة الصحة بالشرقية للإدارة العامة للطب العلاجي بالمديرية، بتفعيل وتشغيل وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى بلبيس المركزي، تحت إشراف الدكتور شريف شاهين مدير عام الإدارة، والمشرف العام على المناظير بالمديرية، بالتنسيق مع إدارة المستشفى والفرق الطبية بها، والتي تشمل منظار معدة وقولوني ومراري، كما تشمل الوحدة مناظير أطفال كاملة لأول مرة بمستشفيات مديرية الصحة بالشرقية، والتي تعد من أقوى وحدات المناظير بالمحافظة، وذلك بتكلفة تقديرية تصل إلى أكثر من ٨ مليون جنيه، دعم من وزارة الصحة والسكان، وقدم الدكتور هشام مسعود الشكر لجميع القائمين على هذا العمل، لخدمة المرضى والمصابين بمركز ومدينة بلبيس والمراكز المحيطة به.

استشاري الكبد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة الخدمات الطبية الجهاز الهضمي الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان العيادة الخارجية الشرقية الصحة والسكان

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