إسرائيل تحذر من حرب وشيكة في لبنان

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الإثنين، إن الحرب في لبنان ستكون وشيكة إن لم يتم الضغط لإبعاد حزب الله عن الحدود.

وحسب القناة الـ13 الإسرائيلية، حذر كاتس، في مؤتمر مغلق لوزراء الاتحاد الأوروبي من حرب وشيكة في لبنان بين إسرائيل وحزب الله.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي: "حزب الله يتلقى تعليمات من إيران.. إذا لم تمارسوا الضغط لإخراج حزب الله من الحدود وفقا للقرار 1701، فستكون هناك حرب، وسيكون لبنان كله متواطئا في هذا الدمار".

من جانبهم، أعرب الوزراء الأوروبيون مرة أخرى عن دعمهم لحل الدولتين وحثوا الحكومة الإسرائيلية على تعزيزه.

وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم: "على إسرائيل أن توقف بناء في المستوطنات، فحل الدولتين هو الحل الوحيد".

بدوره، قال وزير الخارجية الأيرلندي، ميشال مارتن، إن “تصرفات بعض المتطرفين في الضفة الغربية غير مقبولة".