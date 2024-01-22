دار الإفتاء: توقع نتيجة المباريات مقابل المال حرام شرعا

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة مفاداه، أن هناك برامج على الانترنت يتم الاشتراك فيها، عبارة عن مراهنة على توقعات نتيجة المباريات، فلو توقعت النتيجة الصحيحة، يدفع لها البرنامج أموال، ولو خسرت تدفع هى أموال، وتريد أن تعرف حكم توقع المباريات مقابل أموال؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فتوى له: "هذه مقامرة يعنى مراهنة، يعنى قمار، والقمار حرام شرعا، ولا يجوز فعله بنص القرآن والشرع".

وتابع: "سبق وقولنا ونبهنا علينا أن نتعامل مع البرامج التى تخضع لرقابة الدولة، لأنها تتم تحت إشراف من كل الجهات منها الدينية".