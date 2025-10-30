قرار بشأن سائق تاكسي تحرش بفتاة في دمياط

قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة القبض على سائق تاكسى تحرش بفتاة في دمياط.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من سائق سيارة أجرة "تاكسـى" لقيامه بأفعال خادشة للحياء أثناء توصيلها بدمياط.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة "بدون رخصة تسيير" وقائدها (مقيم بدائرة مركز شرطة كفر البطيخ).. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها .