تفاصيل تخفيف الحكم على المتهمين بقتل شخص في الوايلي من المؤبد للمشدد 10 سنوات

قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بتخفيف عقوبة صاحب كافيهات وعاطل المتهمين بقتل شخص في منطقة الوايلي من المؤبد للسجن المشدد 10 سنوات.

تفاصيل القضية

وجاء في أمر إحالة المتهمين، أنهما في 10 يونيو عام 2023 قتلا عمدا المجني عليه دون سبق إصرار أو ترصد، إذ انتهزا مصادفة رؤيته بالطريق العام حال استقلاله سيارة برفقة أصدقائه، إذ رأيا فيها فرصة سانحة للنيل منه وإزهاق روحه لما بينهما وبينه من خلافات، فاعترضا طريقه بسيارتهما قيادة المتهم الأول، وأقبلا عليه بما أحرزاه من أسلحة، حيث تعدى عليه المتهم الأول بسلاح أبيض في ذراعه، وصوب إليه المتهم الثاني عيارا بسلاح ناري مستهدفا وجهه لتحقيق قتله، محدثين إصابته التي أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

كما جاء في أقوال شاهد العيان، أنه حال قيادته السيارة برفقة المجني عليه فوجئ بالسيارة يستقلها المتهمان تستوقفهما بمطلع الكوبري محل الواقعة وترجل منها المتهم الأول حاملا سلاحا أبيض "كزلك" والثاني حال حمله سلاحا ناريا "طبنجة" وأطلق منها أعيرة صوب السيارة وإطاراتها، وشد المتهم الأول المجني عليه من السيارة عنوة وتعدى عليه بالسلاح الأبيض بعدة ضربات، ثم صوب الثاني في وجهه عيارا أرداه قتيلًا، معزيًا قصدهما إلى إزهاق روحه.



وبعمل التحريات، ثبتت ارتكاب المتهمين الأول والثاني لواقعة القتل، إذ كان ذلك على أثر خلافات سابقة فيما بين المتهم الأول والمجني عليه وشقيقه على تفضيل أحقيته عنهما في حراسة الملهى الليلي محل عمل الأخير، إذ إنهما حين أدركا المجني عليه حال استقلاله سيارة بالطريق العام بصحبته قررا اقتناص تلك الفرصة لقتله فاعترضا سبيل سيارته بسيارتهما، وأقبلا عليه في همة حال إشهار المتهم الثاني سلاحا ناريا في مواجهته مطلقا عيارا ناريا مستهدفا وجهه لتحقيق قتله.