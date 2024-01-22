حرب محتملة في لبنان.. وفد أمني إسرائيلي يصل واشنطن

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن وفدا أمنيا إسرائيليا برئاسة المدير العام لوزارة الدفاع وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.

أضافت هيئة البث الإسرائيلية، أن “زيارة الوفد الأمني لواشنطن تهدف لتعزيز شراء أسلحة القتال في غزة والحرب المحتملة في لبنان”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الحرب في لبنان ستكون وشيكة إن لم يتم الضغط لإبعاد حزب الله عن الحدود.

وحسب القناة الـ13 الإسرائيلية، حذر كاتس، في مؤتمر مغلق لوزراء الاتحاد الأوروبي من حرب وشيكة في لبنان بين إسرائيل وحزب الله.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي: "حزب الله يتلقى تعليمات من إيران.. إذا لم تمارسوا الضغط لإخراج حزب الله من الحدود وفقا للقرار 1701، فستكون هناك حرب، وسيكون لبنان كله متواطئا في هذا الدمار".

من جانبهم، أعرب الوزراء الأوروبيون مرة أخرى عن دعمهم لحل الدولتين وحثوا الحكومة الإسرائيلية على تعزيزه.