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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الشهادة الإعدادية 2024| الطلاب يؤدون امتحان الهندسة بالقاهرة والعلوم في الجيزة

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

يؤدي اليوم طلاب الصف الثالث الإعدادي 2024 ، في جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة امتحان الهندسة .

ومن المقرر أن يستمر زمن امتحان الهندسة في جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة من 9 صباحا حتى 11 صباحا .

كما يؤدي اليوم الثلاثاء طلاب الصف الثالث الإعدادي 2024 ، في جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الجيزة امتحان العلوم من 9 صباحا حتى 11 صباحا ، ثم يؤدي الطلاب في الفترة الامتحانية الثانية امتحان التربية الفنية من 11:30 صباحا حتى 1:30 صباحا

ويتفقد يوميا أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، انتظام سير اللجان الامتحانية بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة ، ليطمئن على أداء الطلبة للإمتحان دون أى عوائق أو صعوبات ، ويتأكد من مدى وضوح الأسئلة وتوافر المناخ المناسب لأداء الامتحان واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية .

جدير بالذكر أنه كان قد أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على انتظام وحسن سير أعمال الامتحانات، دون أي شكاوي، والعمل على راحة الطلاب خلال الامتحانات، وتنظيم عملية خروجهم ودخولهم إلى اللجان وتقديم الإرشادات اللازمة لمنع التزاحم، موجهاً مسئولي الجهات المعنية، بمتابعة سير الامتحانات على مدار الأيام المتبقية، والعمل على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

وقد تم تم تشكيل غرفة عمليات مركزية في كل مديرية من مديريات التربية والتعليم ، وغرفة عمليات بكل إدارة تعليمية، لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أي مشكلة طارئة بشكل فوري.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024  بالقاهرة “عام”

الأربعاء  17 يناير : اللغة العربية والخط والاملاء + التربية الدينية

الخميس 18 يناير : الدراسات الاجتماعية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير  : الجبر والاحصاء + التربية الفنية

الإثنين 22 يناير : العلوم

الثلاثاء 23 يناير : الهندسة

الأربعاء 24 يناير : اللغة الأجنبية


جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة 

 

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، أنه من المقرر أن يبدأ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ( العامة والمهنية والمكفوفين والصم) من الأربعاء 17 يناير وحتي الأربعاء 24  يناير 2024 وفقا لما يلي :

الأربعاء 17 يناير 2024 : اللغة العربية والخط

الخميس 18 يناير 2024 : الجبر والإحصاء + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير 2024 : الهندسة

الإثنين 22 يناير 2024 : اللغة الأجنبية + التربية الدينية

الثلاثاء 23 يناير 2024 : العلوم + التربية الفنية

الأربعاء 24 يناير 2024 : الدراسات الاجتماعية + التربية الرياضية (خاص بالسعيدية)

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